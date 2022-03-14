周一美市盘前又回到平静 重点谈‘激进股东’加入的Bed Bath & Beyond

今天重点：

（早报讯）●美国主要股指期货今晚（3月14日）走势参差不齐。投资者也寄望于俄罗斯与乌克兰的和平谈判。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货起12.20点或0.29％，报4215.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌42.60点或0.32％，报13259.20点；道琼斯指数期货稳步上升193.10点，报33137.30点。

●投资者虽然对乌克兰冲突继续感到担忧，但是投资者的注意力已经逐渐转向联储局本周二、周三两天的政策会议。一般预料该局会把央行的基准利率目标上调0.25％至0.50％。这也将是联储局自2018年以来首次加息。银行股在本周联储局政策会议前继续走高。

●此外，本周三的美国运通（American Express）也将举办投资者日；联邦快递（FedEx）和游戏驿站（GameStop）则会在周四发布业绩报告。

●美国上周五主要股指均下跌，其中科技股和成长股领跌。标准与普尔500指数上周五退低55.21点，闭市报4204.31点。重量级的道琼斯指数也下跌229.88点，闭市报32944.19点。纳斯达克100指数也失守2.13％或289.17点，以13301.83点收市。

●美国股市上周五交易较为淡静。交易所的总成交量为130亿股，比过去20天的136亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●我国投资者注意，从今晚开始，美国股市的交易时段将从新加坡晚上9时30分开始至隔天凌晨4时。这次夏令（Daylight Saving Time）时段将于11月6日结束。到时美国股市会恢复到我国时间10时30分开市至凌晨5时。

●冬海集团（Sea）近期市值大跌1500亿美元，该集团主席兼首席执行官李小冬上周一（7日）在发给公司的内部电邮中，直面坦言公司市值暴跌的问题，并表示“不要害怕：我们内部仍处于强劲势头”。该股今晚盘前继续下跌3.64美元，截稿时报87.40美元。

●业绩欠佳的Grab今年至今已经下跌了56.51％，跌幅与冬海不相上下。该股今晚盘前也下跌0.11美元，截稿时报3.03美元。

●伯克希尔哈撒韦上周五提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，该公司首席执行官沃伦巴菲特在上周三至上周五又再进场购买2710万股西方石油（Occidental Petroleum），总值约16亿美元。西方石油今晚盘前股价跌1.50美元，截稿时报56.45美元。

●挪威银行（Norges Bank）在上周向SEC提交的文件显示，该银行在去年第四季度出售了苹果（Apple）股票，并购买了英伟达（NVIDA）、Plug Power和蔚来（NIO）的股票。今晚盘前这些股票，除了Plug Power股上升以外，其他均退低。

●在美市挂牌的中概股今晚盘前继续下跌，而且跌幅不轻。截稿时，阿里巴巴跌5.10％，腾讯跌5.19％，哔哩哔哩跌9.36％。

●京东（JD.com）将以人民币90亿元（约14亿2000万美元）收购上海上市的德邦物流公司（Deppon Logistics），作为扩大其货运和仓储网络的一部分。但是这个好消息似乎被中概股受打击给掩盖，今晚盘前该股下跌2.86美元，截稿时报45.13美元。

●美国家居用品零售商Bed Bath & Beyond最近有‘激进股东’加入，让该股再次受到投资者的注意。下文我们就谈谈这只曾经是模因股票的Bed Bath & Beyond。该股今晚盘前跌0.37美元，截稿时报19.62美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、Marathon Petroleum、Nektar Therapeutics、Halliburton和Elanco Animal Health。截稿时，所有活跃股的股价全部下跌。

Bed Bath & Beyond

（纳斯达克证券交易所代码：BBBY）

游戏驿站（GameStop）董事长科恩（Ryan Cohen）创办的投资公司RC Ventures，上周宣布买进了Bed Bath & Beyond的9.8％股份后，让该股再次受到投资者的注意。此股也在消息宣布的当天就飙升了超过34％，让股东们欢呼雀跃。

投资者和股东的这种反应并不令人感到意外。科恩属于‘激进股东’（activist）分子。当有这类股东加入时，开始的反应通常是令人兴奋的，因为他很有可能为现有股东创造更高的回报。例如：科恩马上就建议将属下的Buybuy Baby零售连锁店出售或出售整个公司。

其实这也不是Bed Bath & Beyond首次出现‘激进股东’。早在2019年就有三名‘激进股东’加入，推动该公司进行改造，并成功地将四名‘自己人’推进董事会做新董事。该公司现任首席执行官特里顿（Mark Tritton）就是当年被新董事会聘用的。

在2019年3月，‘激进股东’首次宣布加入而且要落实许多大计划，即刻就刺激该股当天上涨22％至16.92美元。后来Bed Bath & Beyond又成为社交平台Reddit的模因股票‘宠儿’之一。自那时开始，该股的价格波动幅度就开始加大。从冠病疫情时的3.56美元最低点，到去年初的超过35美元，波动之大不言而喻。

在科恩于上周透露他的计划之前，Bed Bath & Beyond股价大概是在16美元的区域波动。该股在上周五的闭市价则是19.99美元。科恩的加入似乎在短短一个星期里给了该股25％的带动，这已经让许多股东在各个投资社交平台表示非常开心。

不过，富国银行（Wells Fargo）分析师法登（Zachary Fadem）给予Bed Bath & Beyond股票每股20美元的目标价。这个价格与其周五的收盘价大致相同。

法登认为，科恩对Bed Bath & Beyond的改革计划，不足以克服该公司不断恶化的业务基础。Bed Bath & Beyond的核心零售业务一直都在面对电子商务竞争对手的竞争，这个趋势会在未来几年持续着。因此，法登认为，目前正是将股票脱手，锁定利润的机会。

美国银行（Bank of America）分析师杰森哈斯（Jason Haas）持有相同的看法。他对Bed Bath & Beyond股票的评级是‘低过大盘’。他也认为，科恩想要拆售的Buybuy Baby零售连锁店业务也不像科恩声称的值‘数十亿美元’。

在Tipranks的八位分析师当中，一名分析师给予该股“买入”的评级，六名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价为14.41美元。