股神旗下伯克希尔哈撒韦 隔夜一度突破50万美元

（早报讯）在大盘走势疲弱之际，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）却异军突起，股价在隔夜（周一）早盘一度首次突破50万美元历史新高，反映出它在动荡不安的市场中作为防御性股票的绝对地位。

隔夜伯克希尔哈撒韦A股收市价是49万3785美元，起3983美元；B股闭市价则是329.98美元，起3.38美元。

开年至今，伯克希尔哈撒韦A股已经上涨了10％。也许这个涨幅在一些投资者看来并不怎么起眼，但是，要知道的是，在这个期间整个大盘是趋软的。而标准与普尔500指数在这期间就下跌了12％。

据《福布斯》杂志报道，伯克希尔哈撒韦目前的市值约7310亿美元，在美国排名第六。巴菲特则持有其中的16.2％股权，使他可以以1192亿美元的身价成为全球第五大富豪。

最近伯克希尔哈撒韦发布的业绩报告显示，该公司去年创下274亿6000万美元的新纪录营运盈利，其中Geico汽车保险、BNSF铁路和伯克希尔哈撒韦能源公司的业绩都报佳音。

当巴菲特在1965年接管当时陷入困境的伯克希尔哈撒韦纺织公司时，伯克希尔哈撒韦股价还不到20美元。伯克希尔哈撒韦B股票的价值大约是A股的1500分之一。

伯克希尔哈撒韦在去年结束时拥有1467亿美元的现金。近期，它也一直在增持西方石油（Occidental Petroleum）的股票，并在该石油公司投资了超过50亿美元的资金。在最近油价飙升的情况下，巴菲特在西方石油的投资也真是适时。