翁哈菲兹宣誓就任柔佛第19任州务大臣

（早报讯）经过三天波折之后，巫统吗什区候任州议员翁哈菲兹今天宣誓就任第19任柔佛州务大臣。

43岁的翁哈菲兹今天（3月15日）下午3时前往新山武吉士林王宫，在柔佛苏丹依布拉欣面前宣誓就任。他是历来第二年轻的州务大臣。至今最年轻的柔佛大臣是慕尤丁，他1986年宣誓就职时只有40岁。

翁哈菲兹出生政治世家。他是巫统创办人翁惹化的外曾孙，马来西亚第三任首相胡先翁的外孙，也是国防部高级部长希山慕丁的外甥。翁哈菲兹在2018年大选首次当选拉央拉区州议员，并在2019年至2022年出任掌管柔州旅游、青年及体育事务的州行政议员（州内阁部长）。此次柔佛州选举，他转战吗什州选区并胜出。

原任柔佛州务大臣及国阵柔州主席哈斯尼带领国阵在第15届柔佛州选中，赢得56个州选区中的40个，拿下州议会超过三分之二席次。哈斯尼一直备受看好将继续出任大臣。巫统主席阿末扎希在竞选期间及3月12日开票后，多次宣布将推荐哈斯尼继续担任大臣。

不过，阿末扎希于昨日下午觐见柔佛苏丹依布拉欣商讨新大臣人选后，情况就有了变化。马国媒体引述消息指巫统向柔佛王室提出哈斯尼、翁哈菲兹，以及龙引区候任州议员卜艾等三名人选。但巫统的第一人选是哈斯尼。

哈斯尼昨晚7时左右突然发布声明，暗示自己无意继续担任大臣，并建议巫统遴选“年轻人”领导柔佛州。当时也传出有“更高层”希望翁哈菲兹出任大臣。这引起巫统不满，巫统元老沙里尔更在社交媒体表示，巫统大胜却无法让自己属意的人选出任大臣，让他自觉羞耻。

今天宣誓仪式之前，有消息指40名国阵候任州议员中的38人都签署了法定宣誓书并提交柔佛王室。这是为了向王室表明他们力挺哈斯尼。两名未签署者是哈斯尼与翁哈菲兹。不过，柔佛王室今天下午突然在面簿图文并茂地宣布，翁哈菲兹已经宣誓就任大臣。