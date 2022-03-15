美市盘前回稳偏高 重点谈Kroger稳扎稳打的杂货业

今天美国股市重点：

（早报讯）美国主要股指期货今晚（3月15日）在联储局加息周期开始前小幅走高。今晚8时截稿时，标准与普尔500指数期货微起3.90点或0.09％，报4177.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货起40.20点或0.31％，报13086.80点；道琼斯指数期货略微上升11.50点，报32956.70点。

隔夜投资者继续关注利率最新消息，科技股、成长股则拖华尔街收盘走低。标准与普尔500指数隔夜退低31.20点，闭市报4173.11点。重量级的道琼斯指数则在金融股的支持下持平，微起1.05点，闭市报32945.24点。纳斯达克100指数也失守1.92％或255.19点，以13046.64点收市。

美国股市隔夜交易似乎有点活跃起来。交易所的总成交量为142亿6000万股，比过去20天的137亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●苹果的主要供应商富士康因中国冠病病例增加，深圳封城，被令暂停在深圳的营运，造成苹果（Apple）股价隔夜下跌2.7％。这也是隔夜对标准与普尔500指数和纳斯达克指数的影响最大的股票。今晚盘前该股微跌0.23美元，截稿时报150.39美元。

●在北京实施全面的冠病疫情封锁后，中国股市暴跌，连带在美国股市的中概股也全面失守。阿里巴巴跌4.71％、京东跌4.75％、哔哩哔哩跌4.30％。中国电动汽车三剑客蔚来、小鹏和理想全部下跌，跌幅分别是6.74％、7.09％和4.72％。

●在中概股猛挫之际，美国“女股神”凯西伍德（Cathie Wood）属下的基金，周一（14日）却大幅提高在中国汽车制造商比亚迪（BYD）的持有量。凯西伍德总共买进5万3228股比亚迪股票，估计值230万美元。比亚迪股票今晚盘前没有交易。

●克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway）隔夜异军突起，隔夜早盘曾一度突破50万美元历史新高。该B股今晚盘前截稿时微跌0.22美元，报329.76美元；A股则没有交易。

●在股市动荡不安的时候，有时候防御性股票的平稳虽然不够‘新潮’，但是还是非常令人安心的。下文我们就谈谈Kroger这只美国百货店股票。该股今晚盘前跌0.17美元，截稿时报55.25美元。

●盘前活跃股按序：Cisco Systems、苹果（Apple）、eBay、American Airlines和Danaher Corp。截稿时，所以活跃股的股价起落参半。

图为Kroger在俄亥俄州的总部。（路透社）

Kroger

（纽约证券交易所代码：KR）

在现今社会，科技一日千里的大环境下，投资科技股看来非常“摩登”和“时髦”，但是，在动荡不安的时候，这些股却跌得最惨。也许这时投资者可以考虑看看非常不起眼的‘杂货店’股票Kroger。

Kroger是一家美国零售公司，在美国各地经营超市和百货商店。这个可能听起来不太令人感到兴奋，但是如果看到Kroger今年迄今为止的出色表现，也许就会对它另眼相看了。自年初以来，Kroger股上涨了22.64％，于隔夜闭市报55.42美元。而反映大盘的标准与普尔500指数则在同个时候下跌13.00％。

标准与普尔500指数的一般股票的本益比平均是在22倍左右。而到目前为止，Kroger的本益比则是14.5倍。相对来说，该股目前的价格还是相当合理的。

虽然Kroger是一家“传统业务”的公司，但是它也积极投资在它认为能够加强竞争优势的领域，包括：取货和送货服务、特色新鲜农产品等，以便争取更好的价位和形象。该公司两周前发布的业绩报告显示，去年第四季度里，Kroger的自取和送货业务的新客户环比就增长了25％。

另外，在去年第四季度，Kroger完成“端到端的新鲜计划”，以确保保质期较短的商品能够在货架上保存更长时间。Kroger还将属下260家商店的奶酪部门转变为Murrays特殊手工奶酪专卖部，并与外送公司DoorDash在休斯顿和达拉斯分部，开展全新的花卉配送试点。

Kroger的另一个吸引力就是它的股息。去年，Kroger的股息就增加了16.7％。Kroger每个季度支付每股0.21美元，因此该股收益率是1.47％。Kroger目前的股息支出占公司现金流的不到20％，不过这已经前一年几乎翻了一番。

在业绩发布会上，Kroger也对今年业绩做出预测。该公司预计全年的每股盈利将会在3.75美元至3.85美元之间，比彭博社对分析师收集的3.44美元共识还来得高。

Kroger董事长兼首席执行官麦克马伦（Rodney McMullen）在业绩文告中说：“展望2022年，我们预计我们业务的势头将继续下去，并对我们应对快速变化的经营环境的能力充满信心。”

在目前这种通胀环境中，Kroger相信会继续享受到销售额和利润的增长。不过，也许卖杂货的业务“不精彩”，在Tipranks的17位分析师当中，只有四名分析师给予该股“买入”的评级，10名分析师给予该股“持守”的评级，三名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限目标价介于42美元至64美元，平均在54.13美元。