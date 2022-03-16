拜登将出席北约特别峰会 泽连斯基暗示愿为谈判妥协

（早报讯）美国总统拜登下周将为乌克兰危机到欧洲出席特别北约峰会。俄军周二（3月15日）轰炸了乌克兰首都基辅的关键目标。联合国统计，至今逃离乌克兰的人已经超过300万人。

路透社报道，北约领导人定3月24日在布鲁塞尔总部举行特别峰会，以讨论欧洲这场数十年来未曾预见、恐引发更广泛冲突的战争。

北约秘书长斯托尔滕贝格周二在推特上说：“我们将在峰会探讨俄罗斯入侵乌克兰的解决方案，为乌克兰提供强大支持，并进一步巩固北约的威慑和防御力。”

美国白宫新闻秘书普萨基说，拜登与北约领导人进行面对面会晤，“旨为讨论和评估我们现阶段在冲突中所处位置。”

当被问及拜登是否也会访问波兰、做一些与乌克兰难民有关或与乌克兰总统泽连斯基见面时，普萨基拒绝发表评论，称行程细节仍在安排。

另一方面，乌克兰总统泽连斯基暗示可能会妥协。他说乌克兰准备接受由西方提供的安全保证，但并没有说这些保证将包含实现乌克兰加入北约的长期目标。

泽连斯基说：“如果大门没有为我们敞开，那我们就必须尽可能争取能给予我们的任何合作机会，只要能帮助我们……并提供个别的安全保证。”

克里姆林宫：谈判仍继续是积极现象

克里姆林宫发言人佩斯科夫则表示，现在预测谈判进展还为时过早，他说：“这是一项困难的工作，但以目前情况来说，（谈判）仍在继续应可称得上是一个积极的现象。”

乌克兰战争是1945年以来针对欧洲国家的最大袭击。乌克兰地方当局表示，俄军周二对基辅的轰炸造成至少五人死亡，许多建筑发生火患，还有人被埋在倒塌的房子中。但自2月24日俄罗斯入侵乌克兰以来，其军队尚未占领乌克兰10个最大城市中的任何一个。

联合国难民署周二说，至今有超过300万乌克兰人逃到国外，其中超过180万人抵达邻国波兰。另据乌克兰总统府高级官员，周二共有约2万9000人通过人道走廊撤离乌克兰各地城市，其中约2万人是乘私人车辆从被围困的港口城市马里乌波尔撤离。