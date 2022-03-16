俄获美书面保证 制裁不影响与伊核合作

（早报讯）俄罗斯表示，美国已提供“书面保证”，因俄罗斯入侵乌克兰而对其实施的制裁将不会影响俄罗斯和伊朗之间的核供应协议，这将为重启2015年伊朗核问题全面协议扫清障碍。

彭博社和法新社综合报道，俄罗斯外长拉夫罗夫周二（3月15日）在莫斯科与到访的伊朗外长阿卜杜拉希安会晤后举行联合记者会。

拉夫罗夫在记者会上说：“我们收到了书面保证，它包含在关于恢复《伊朗核问题全面协议》的协议文本中。”

拉夫罗夫说，华盛顿向莫斯科保证，将确保俄罗斯参与伊朗布什尔核电站的项目不受制裁影响。

阿卜杜拉希安表示，乌克兰的局势发展与维也纳的谈判没有任何关联，“俄罗斯将不会成为达成伊朗核协议的障碍。”

美国国务院发言人普莱斯受询时低调回应说，美国继续就伊朗核协议与俄罗斯接触，并表示双方一直有个共识，那就是美国将不会把俄罗斯与恢复伊朗核协议相关的核项目列入制裁。

普莱斯说：“我们当然不会制裁俄罗斯参与作为恢复伊朗核协议的一部分的核项目。我们不能也不会这么做，但我们已向俄罗斯做出的保证仅止于此。”

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面。2018年5月，美国特朗普政府单方面让美国退出伊朗核协议，随后重启并新增一系列对伊朗的制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

拜登上任后，伊朗核协议相关方2021年4月开始在维也纳举行谈判，讨论美伊两国恢复履约问题，美国间接参与谈判。

至今为重启伊朗核协议而在维也纳进行的谈判已进行了超过十个月。本月早些时候莫斯科要求西方保证它因乌克兰军事行动而面临的制裁不会损害它和伊朗的贸易，在维也纳的谈判被迫停止。