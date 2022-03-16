英首相访波斯湾 寻求阿联酋和沙特保障石油供应

（早报讯）英国首相约翰逊开始阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯的访问行程，他将试图说服英国在波斯湾的这两个盟国提高石油产量，并缓解俄罗斯入侵乌克兰造成的能源价格压力。

彭博社报道，约翰逊周三（3月16日）早上会晤阿布扎比王储穆罕默德·本·扎耶德，后者是阿联酋事实上的统治者；随后前往利雅得与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼会面。

俄乌战争和多国对俄罗斯的制裁扰乱了能源市场，推动原油价格逼近每桶100美元（136.66新元），加大了石油输出国组织（OPEC，油盟）成员提高产出的压力。

约翰逊周二说，他的中东之行是让欧洲摆脱俄罗斯能源影响的更广泛努力的一部分。他说：“世界必须摆脱俄罗斯的碳氢化合物，断普京对油气之瘾。”

约翰逊上周曾说，英国要在年内逐步停止进口俄罗斯石油，同时也考虑减少进口俄天然气。可是，油盟一直拒绝美国、日本和欧洲国家加快增产的呼吁。

阿联酋和沙特为油盟要员。约翰逊也希望这两个盟国在乌克兰问题上向俄罗斯总统普京施加压力。OPEC与俄罗斯合起来为OPEC+的合作关系。

路透社引述约翰逊说，英国将在未来几天制定新的能源供应战略，并指出英国正在考虑使用更多自己的化石燃料。但他同时强调，英国并没有放弃减少碳排放的承诺。

目前，英国从俄罗斯进口使用的天然气不到5%，然而对于欧盟国家来说，这一比例约为40%。