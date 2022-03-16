周三美市盘前继续攀高 重点谈被原材料绑手绑脚的特斯拉

今天美国股市重点：

（早报讯）市场已经完全做好心理准备，等待联储局今晚发表政策声明时，宣布至少加息25个基点。现在的市场已经完全“消化”了至少加息25个基点的决定。此外，投资者也密切关注联储局对今年和未来几年加息的看法，希望今晚联储局主席鲍威尔会漏出一些蛛丝马迹。

●美国主要股指期货今晚（3月16日）在联储局加息周期开始前继续走高。今晚7时截稿时，标准与普尔500指数期货起51.30点或1.20％，报4313.80点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货也起233.00点或1.73％，报13691.60点；道琼斯指数期货上升345.70点，报33890.00点。

●油价再次下跌、隔夜发布的生产者物价指数（Producer Price Index）也低过各方预估数字，缓解了市场投资者对通胀的担忧。

●标准与普尔500指数隔夜上升89.34点，闭市报4262.45点。重量级的道琼斯指数更是大起599.10点，闭市报33544.34点。纳斯达克100指数也猛起3.16％或411.92点，以13458.56点收市。

●美国股市隔夜交易稍微平静些。交易所的总成交量为134亿6000万股，比过去20天的137亿8000万股平均成交量微低。

盘前交易重点：

●冬海（Sea）今天发布了游戏初期筹款消息，为土耳其初创公司Revel Games的谜题游戏领投450万美元的种子轮的融资（seed round financing）。冬海今晚盘前回弹，截稿时起10.02美元，报103.79美元。

●今晚盘前电动汽车股票全面回弹。特斯拉、Rivian、蔚来（NIO）、理想汽车（Li Auto）、小鹏汽车（Xpeng）、Faraday Future、Arrival和Fisker全部上升，涨幅介于2％至22％之间，尤其是属中概股的电动汽车股票，升幅更为显著。

●达美航空（Delta Air Lines）和联合航空（United Airlines）双双调高对本季度的营业额预测，推动其股价隔夜分别上涨8.70％和9.19％。今晚盘前达美航空和联合航空继续攀高，截稿时起2.55％和3.32％，报35.75美元和39.51美元。

●在俄乌战火继续，全球的供应链严重受阻之际，原本短缺的晶片，更加短缺，导致像特斯拉电动汽车业务受打击。下文我们就谈谈特斯拉这只电动汽车股票。该股今晚盘前起19.12美元，截稿时报821.01美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、特斯拉（Tesla）、英伟达（NVIDIA）、American Airlines和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，所有活跃股的股价全部上升。

马斯克承诺，从今年开始，特斯拉将有能力为130万辆汽车生产足够的电池。（路透社）

特斯拉（Tesla）

（纳斯达克证券交易所代码：TSLA）

特斯拉股价今年的表现比往年逊色。在市场多种因素压力下，该股今年至今已经下跌了397.89美元或33.16％，于隔夜闭市报801.89美元。

特斯拉在短短三个多月内损失了三分之一的市值，到底特斯拉发生了什么事？是特斯拉出现深层次的业务问题，还是说是投资者现在有机可趁？

在飙升至去年的1243.49美元历史新高之后，特斯拉股票首次在去年11月中旬出现‘第一个问题’。当时其首席执行官马斯克（Elon Musk）出售了总值达57亿美元的特斯拉股票，造成该股在一周内就下跌了15.4％。那也是该股近两年来最糟糕的一周表现。

特斯拉的“第二个问题”则出现在特斯拉的业绩报告发布会上。当该公司在今年1月份公布其第四季度业绩时，该公司曾说，持续的供应链问题将继续阻碍特斯拉今年的生产活动。特斯拉甚至“警告”投资者：“由于供应链成为主要限制因素，我们自己的工厂已经连续几个季度产能不足，这种情况很可能会持续到2022年。”

上述谈话简直是给投资者重重的一击。因此尽管当时发布的业绩超越了市场分析师的共识，特斯拉股价在业绩发布后还是往下滑。

特斯拉的‘第三个问题’，也是拖累特斯拉业务的另一个“坏因素”，那就是它的Cyber​​truck。全球晶片短缺可能对半导体股有好处，但对特斯拉来说绝对是个坏消息。由于晶片短缺的问题还看不到尽头，因此特斯拉也宣布不会在今年推出任何新车型。这也意味着特斯拉备受期待的电动卡车Cyber​​truck至少要推迟到2023年才有机会上市。

原本三个问题就已经给特斯拉股价很大压力了，现在又再加上俄罗斯与乌克兰的战争，把原本的供应链问题变得更糟。氖气（Neon gas）是半导体制造中使用的关键部件，而乌克兰是全球领先供应商，占全球氖气供应量的70％。更糟糕的是，俄罗斯也是氖气的另一个主要供应国。俄罗斯也是钯（Palladium）的主要来源，钯是一种用在电子产品的金属。这场战争使这些原产品都短缺。

此外，镍（Nickel）是制造电动汽车电池的关键成分。电动汽车需求的激增原本就已经导致镍价飙升了。俄罗斯的镍产量占全球产量11.3％。因此，这次的战火造成电动汽车的电池更加昂贵，甚至是最终导致电池生产延迟。

因此马斯克承诺，说特斯拉今年将增加自己的电池的产量至4680块。而且这些电池的能量是当前电动汽车电池的五倍。这将让特斯拉能够在其汽车中放置更小的电池，同时保持相同的续航里程，从而显著降低成本。马斯克曾表示，从今年开始，特斯拉将有能力为130万辆汽车生产足够的电池。

但是，在Tipranks的28位分析师当中，只有15名分析师给予该股“买入”的评级，七名分析师给予该股“持守”的评级，六名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是1068.40美元。可见在战火还未平息之前，供应链问题还没有缓解之际，特斯拉要大展拳脚真还是不容易。