加拿大通胀率创30年新高 乌克兰战争料雪上加霜

（早报讯）加拿大2月份通货膨胀率升至30年新高，巩固了加拿大央行将在未来几个月内大举加息以遏制价格压力的市场预期。

彭博社报道，加拿大统计局周三（3月16日）公布的数据显示，2月份物价同比上升5.7％，高于1月份5.1％的升幅。这是消费物价自1991年8月以来的最大升幅。接受彭博访问的经济学家之前的预期数字为5.5％。

央行核心物价指标的平均升幅升至3.47％，也是1991年以来的最高水平。该指标通常被认为能够更好地反映潜在物价压力。

在俄罗斯入侵乌克兰导致本月早些时候大宗商品价格走高之后，通胀水平势必会进一步上升，并引发了有关央行官员是否对通胀风险过于迟钝、政策调整太慢的问题。

周三的报告将强化央行行长蒂夫·麦克莱姆（Tiff Macklem）在4月13日的下次政策会议上继续加息周期的市场预期。加拿大央行1月曾预测，2022年初通胀率将升至略高于5％的水平，到今年年底之前将放缓至3％，然而这一预测已经显得过时。

通胀率已经连续11个月超过央行1％至3％的控制区间。自从加拿大在1990年代初推出通胀目标制度以来，通胀率平均水平约为1.8％。

经济学家警告称，未来几个月价格涨势将再升温，至2023年晚些时候消退。