三年来首次 联储局加息25基点

尽管经济增长风险上升，但面对40年来最高的通胀率，美国联邦储备局周三（3月16日）决定加息25个基点，并暗示今年内剩余六次会议每次或都会提高利率。

据彭博社报道，联储局公开市场委员会（FOMC）以8票赞成1票反对的表决结果通过加息25个基点，将联邦基金利率上调至0.25%至0.5%目标区间的决议，为2018年来联储局的首次加息。只有圣路易斯联储行长布拉德（James Bullard）持不同意见，他建议加息50个基点，这是自2020年9月以来首次有人投反对票。

联储局主席鲍威尔在记者会上说：“美国经济非常强大，完全有能力应对货币政策的收紧。我们关注通胀和通胀预期的上行风险。”

他说，如有必要，联储局可能会加快收紧政策。

鲍威尔还说：“委员会敏锐地意识到必须恢复物价稳定，我们决心使用工具来做到这一点”。

在联储局发布的点阵图（dot plot）中，官员们预估基准利率中值到2022年末将达1.9％左右，与交易员预期一致，但高于联储局先前预期。

他们对2023年末利率的预估中值为2.8%，这是他们给出的最后一个预估年份，俄罗斯入侵乌克兰，伴随中国新的封城措施令全球经济承压，这次预估可能比以往增添更多不确定性。

FOMC在声明中说：“俄罗斯入侵乌克兰正造成巨大的人力和经济痛苦，对美国经济的影响高度不确定，但俄罗斯入侵和其他相关事件可能在短期内给通胀带来额外上行压力，并打压经济活动。”

在鲍威尔淡化经济衰退风险并宣布经济足以承受货币政策收紧后， 标普500指数重拾升势，收盘上涨2.2%。

穆迪货币政策研究部门主管斯威特说：“这会是一个非常激进的紧缩周期，我不知道联储局是否能让经济软着陆，很明显他们为解决通胀问题下了重注。

此次加息很可能只是一个开始，联储局披露“预计联邦基金目标利率区间的持续上升将是适宜的”，鲍威尔承诺将“灵活应变”。

联储局说，将从接下来的某次会议开始允许对8.9万亿美元（约12.07万亿新元）资产负债表进行缩表，联储局未对具体时点加以详述。

在新的经济预测中，联储局说，今年通胀率将明显高于先前的预测，达到4.3%，但2024年将降至2.3%。2022年经济增长预测从4%下调至2.8%，失业率预测与之前基本持平。