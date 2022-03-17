联储局开始加息周期 美国股市反报佳音

（早报讯）美国联邦储备局开始加息周期，美国股市反报佳音，大银行成为大赢家。

让投资者担心多时的加息问题终于“尘埃落定”。联储局是隔夜宣布将利率提高25个基点，并在今年接下来再另外加息六次。当联储局主席鲍威尔开始讲话后，标准与普尔500指数就开始大幅反弹，最后起2.24％，闭市报4357.96点。

隔夜银行股领升，尤其是摩根大通（JPMorgan），其股价大涨4.5％，创下去年1月以来的最佳单日表现。美国各大银行，包括美国银行（Bank of America）和花旗集团（Citigroup），也都成为联储局多年来最激进的加息行动的大赢家。

银行股是隔夜标准与普尔500指数中表现最好的板块之一。银行股板块整体上涨3.7％，达到两周以来的最高水平。虽然股市隔夜曾在联储局主席鲍威尔暗示，即将进行更多加息后稍微退低，但是，股市随后又很快回弹，以显著升幅收市。

鲍威尔隔夜的谈话似乎安抚了市场。除了宣布加息之外，他也对经济和就业市场给予很有实力的评论。而且他对联储局有能力控制通胀的信心也让市场的情绪大好，支持隔夜股市全面回弹。

在众多银行股当中，摩根大通表现最好，上涨4.47％或5.92美元，闭市报138.40美元。该股在盘后还继续上升0.18％。花旗集团也上涨了3.1％或1.69美元，闭市报56.80美元。这也是该股自1月6日以来的最佳表现，美国银行也上涨3.1％或1.30美元，闭市报42.80美元。

银行股自今年开年以来表现一直有欠理想。截至本周二（3月15日），以衡量银行股为主的KBW纳斯达克银行指数（KBW Nasdaq Bank Index）在今年就下跌了5％。特别是在美国面对40年来最严重的通胀的大环境下，银行股更是一直面临着全球增长缓慢的压力。再加上俄乌战争扰乱了整个供应链，让许多商品、原料的价格继续飙升，更是加重了通胀的压力。

基于这些原因，市场的衰退的焦虑已经深深地渗入许多投资者的心里，让许多市场人士对股市欠缺信心，以致标准与普尔500指数自开年以来就跌了10％，以科技股为主的纳斯达克综合指数更是被熊市的力量拖下20％。

但是鲍威尔隔夜的谈话，完全没有显示出这种对股市或经济的焦虑。相反的，鲍威尔甚至说，“指向经济会在短期内衰退的证据很少”，而且明年经济衰退的可能性其实也“并不是特别高”。

标准与普尔500指数的11个板块中有9个板块隔夜收高，就连最新连续受挫的科技股也表现出色。纳斯达克100股指数隔夜就猛起3.7%或498.22点，以13956.79点收市。