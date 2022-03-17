拜登政府为乌克兰提供10亿美元军援

乌克兰总统泽连斯基周三（3月16日）晚向美国国会发表视频演说，寻求美国援助。数小时后，美国总统拜登以实际行动回应，承诺将向乌克兰提供10亿美元（下同，约13.6亿新元）军事援助。

据法新社报道，泽连斯基在演说中播放乌克兰平民在战事中被俄军攻击的惨烈电视画面，同时也向美国国会议员激情演讲。

俄罗斯入侵乌克兰超过三周，夺走了数以百条平民性命，也让超过300万乌克兰人成为难民。对此，泽连斯基说，乌克兰正参与“欧洲80年来不曾见过的恐怖战斗”。

泽连斯基在追溯二次世界大战珍珠港袭击事件将美国带入战争的情景时说：“记得珍珠港，可怕的1941年12月7日上午，当你们的天空因飞机轰炸变得黑暗。请保护我们的天空。”

泽连斯基再次呼吁美国为乌克兰领空设禁飞区，但白宫新闻秘书普萨基在记者会上说：“（美国总统）拜登基于我们国家安全的利益做出了决定。正如我们之前所说，禁飞区将要求我们和北约有可能击落俄罗斯飞机。我们对卷入第三次世界大战不感兴趣。”

普萨基指出，美国同时理解泽连斯基的请求。

为协助乌克兰对抗俄罗斯入侵，拜登宣布对乌克兰增加8亿美元军事援助，连同12日宣布的2亿美元，美国本周对乌克兰的军事援助将达10亿美元。

拜登周三宣布向乌克兰提供的军援包括800套防空系统、上万套反装甲系统、7000套霰弹枪、榴弹发射器等轻型武器、100架无人机和2000万件弹药。