Grab股价隔夜奋起16.50％

（早报讯）我国超级应用巨头Grab股价在下跌多时后，终于在隔夜（周三）奋起16.50％，或0.50美元，以3.53美元收市。全日总共有3573万8190股易手，交易活跃。

带动该股攀高的主要因素，相信是星巴克（Starbucks）在隔夜宣布与Grab的合作关系。根据星巴克发布的文告，该全球咖啡连锁集团将与Grab在菲律宾、泰国、新加坡、马来西亚、印度尼西亚和越南等六个市场，建立综合合作伙伴关系。

这项合作伙伴关系将为双方的东南亚客户提供全面的星巴克体验，也让客户们能够通过Grab的购物平台获得“Starbucks Rewards”福利。此外，客户们在星巴克店内也有更多的订购和付款方式，以及通过Grab外卖服务更快地完成星巴克网络订单。

Grab在本月初曾经因为去年第四季和全年亏损都进一步扩大，导致其股价猛挫超过37％。自去年12月在美国纳斯达克股市上市以来，Grab的股价已经暴跌了63％。当时Grab的开市价是11.01美元。

在Tipranks的12位分析师当中，有七名分析师给予该股“买入”的评级，三名分析师给予该股“持守”的评级，两名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是7.01美元。