中国出面力挺 美市中概股隔夜猛力回弹

（早报讯）中国昨日（3月16日）表示支持在美国挂牌的中概股。消息一出，让美市的中概股如同久旱逢甘霖，个个在隔夜纷纷Ｕ转飙升，努力收回这阵子的失地。

追踪在美国上市的中概股表现的纳斯达克金龙中国指数，在今年总共下跌了38.8％，过去12个月则下跌了69.2％。而在隔夜该指数回弹力度非凡，全日猛起32.93％或1791.34点，闭市报7230.45点。

据中国官方媒体报道，美国和中国两国监管机构，正在制定一项在美国上市的中概股的合作计划。该报告引述了中国国务院副总理、金融稳定发展委员会主任刘鹤昨日主持的一次会议。

该官方媒体报道称，中国政府支持企业海外上市，并表示应尽快结束对科技公司的打压。

阿里巴巴（Alibaba）隔夜上涨36.7％，京东（JD.com）上涨39.4％，拼多多（Pinduoduo）上涨56.1％。下跌多时的中资电动汽车股票也猛力回弹。蔚来（NIO）起25.6％，小鹏（Xpeng）起29.6％，理想（Li Auto）起31.9％。

就连上周五家被美国监管机构个别挑出并给予警告，如果再不交出业绩报告的详细审计文件可能被摘牌的中概股，股价也在隔夜出现复苏。

这五家公司包括：快餐巨头百胜中国（Yum China）隔夜起9.5％，生物科技集团百济神州（BeiGene）起25.1％，再鼎医药（Zai Lab）起23.2％，记医药（HutchMed）起19.7％，科技公司ACM Research也起26.2％。

美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）是在上周首次“指名道姓”对上述五家中概股企业直接发出警告的。这次的警告也在这几天引发了一连串中概股抛售的下跌压力。

美国方面是在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告。

《控股外国公司责任法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）当时给予这些外国公司以及他们的审计师，三年的时间来符合这项法律。美国证券交易委员会发出的最新通知，也就是这五家公司的合规三年期限开始倒数时间了。