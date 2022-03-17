美国华盛顿纪念亚特兰大枪击案一周年

美国亚特兰大枪击案周三（3月16日）一周年纪念，白宫和国会当天分别以不同形式哀悼遇害者，并呼吁美国社会警惕枪支暴力和反亚裔仇恨犯罪。

据中新社报道，2021年3月16日，美国佐治亚州亚特兰大地区发生连环枪击案，造成包括六名亚裔女性在内的八人遇难。该案随后引发全美各地大规模的反仇恨亚裔抗议示威。

美国总统拜登16日发表声明说，一年前的这起案件震惊全美，并突显了美国在打击种族主义、性别偏见和各种形式的仇恨犯罪的问题上“还有很长的路要走”。

拜登说：“这是一个深刻的提醒，针对亚裔的暴力和歧视在美国根深蒂固。这场悲剧也再次提醒人们美国枪支暴力的泛滥。

拜登重申，其政府仍致力于促进所有亚太裔美国人的安全、包容和归属感，“特别是亚裔女性，她们承受着过多的仇恨负担”。

美国国会众议院亚太裔党团当天也在国会山举行活动，哀悼亚特兰大枪击案遇害者。来自加利福尼亚、纽约、佐治亚等州的国会议员，用近期发生在各自选区的仇亚暴力案件，提醒人们美国的仇亚现象依然严峻。

美众议长佩洛西在活动上发表讲话时指出，长期以来针对亚太裔美国人的偏执暴力行为，在冠病疫情期间激增，而演变为一场危机。

自2020年3月以来，美国就有超过1万1000起针对亚太裔的仇恨行为被报道。

佩洛西警告说，针对亚裔的犯罪行为在近期有正常化趋势。美国国会将继续与各种形式的种族主义暴力行为作斗争。

2021年7月，亚特兰大枪击案凶手罗伯特·亚伦·朗认罪，被判终身监禁，不得假释。但该案因检方无法确定凶手是出于种族或性别偏见，未被列为仇恨犯罪。