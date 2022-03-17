周四美市盘前退低 重点谈隔夜飙升的阿里巴巴

今天重点：

（早报讯）● 大盘指数在过去两个交易日连续上涨超过2％后，股市今晚盘前稍作喘息。联储局的加息周期已经开始，市场也不需要再猜测，前景也更为明确。

● 在联储局加息计划更加明确之际，投资者开始把焦点转向乌克兰和俄罗斯之间的停火谈判。美国主要股指期货今晚（3月17日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌15.60点或0.36％，报4342.40点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌66.00点或0.47％，报13890.80点；道琼斯指数期货下跌108.20点，报33954.90点。

● 投资者摆脱了联储局加息周期开始前的紧张情绪，也对联储局需要更多加息以对抗通胀等表示认同。而且联储局主席鲍威尔隔夜的谈话也安抚了市场。除了宣布加息之外，鲍威尔对经济和就业市场给予很有实力的评论。而且他对联储局有能力控制通胀的信心，也让市场的情绪大好，支持隔夜股市全面回弹。

● 标准与普尔500指数隔夜上升95.50点，闭市报4357.95点。重量级的道琼斯指数更是奋起518.76点，闭市报34036.10点。纳斯达克100指数也猛起3.70％或498.22点，以13956.79点收市。

● 美国股市隔夜交易非常活跃。交易所的总成交量为158亿2000万股，比过去20天的140亿4000万股平均成交量来得多。

盘前交易重点：

● 我国超级应用巨头Grab与全球知名咖啡连锁集团星巴克业务合作，支持该股价周三（16日）奋起16.50％。今晚盘前该股几乎持平，微退0.02美元，截稿时报3.51美元。

● 中国昨日出面力挺美市中概股，让这些中概股隔夜猛力回弹。可是这股涨势没有在今晚持续。今晚盘前中概股走势偏低。阿里巴巴（Alibaba）盘前退低3.94％，京东（JD.com）下跌1.36％，拼多多（Pinduoduo）也退低5.14％。中资电动汽车股票蔚来（NIO）退低2.83％，小鹏（Xpeng）下跌6.25％，理想（Li Auto）也退低4.03％。

● 美国服饰品牌公司盖尔斯（Guess?）刚公布的第四季度业绩比预期的疲弱。不过，还好该公司也同时宣布总额达1亿7500万美元的加速股票回购计划，让该股股价在隔夜盘后起4.9%至20.29美元。今晚盘前该股继续微起0.58美元，截稿时报19.93美元。

● 联邦快递（FedEx）将在今晚股市收市后发布业绩报告。市场分析师普遍预测，联邦快递的季度营业额会是234亿4000万美元，每股盈利则是4.64美元。今晚盘前联邦快递股价下跌1.03美元，截稿时报224.90美元。

● 在中概股隔夜又再次成为投资者的焦点之际，下文我们就谈谈中概股重量级阿哥阿里巴巴。该股今晚盘前下跌4.08美元，截稿时报100.90美元。

● 盘前活跃股按序：西方石油（Occidental Petroleum）、苹果（Apple）、Carnival Corp、英伟达（NVIDIA）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，所有活跃股的股价跌多升少。

阿里巴巴和许多中概股一样，目前的价位到底是代表“物有所值”还是“有毒糖衣”，市场还是存在着许多争议的。（路透社）

阿里巴巴（Alibaba）

（纽约证券交易所代码：BABA）

阿里巴巴（Alibaba）周三（16日）飙升超过37％，并且重回到100美元以上的水平，隔夜以104.98美元的价格收市，完全抹去了该股过去八个交易日的跌幅。

其实阿里巴巴自2020年10月27日创下319.32美元的历史新高以来，就一直处于偏低状态。除了中国打压各个中资科技巨头以外，美国方面的规定，并要所有在美市挂牌的中概股必须呈交审计报告等，都给阿里巴巴股价很大的压力。

虽然在本周一，加拿大企业家奥利里（Kevin O'Leary）公开声称，中国股市已经触底，甚至还表示他已经购买了阿里巴巴的股票，但是该股在奥利里发言的第二天还是继续下跌了5％。

阿里巴巴隔夜的股票交易量高达1.5亿股，比过去10天平均的3645万股成交量多出许多。交易量大幅增加，似乎显示大量交易者和投资者已经开始把注意力放回在这只股上面了。现在市场分析师普遍上都认为，阿里巴巴股价上方阻力是在104.44美元和110.06美元之间，下方支撑位则是在96.17美元和89.95美元区域。

虽然开始走高，阿里巴巴如果要争取到投资者的信心，它必须先扭亏为盈。而要做到这点，阿里巴巴至少需要两个关键因素：监管环境显著改善和中国消费者支出基本面好转。在这两者之间，目前至少中国已经表态支持在美国挂牌的中概股，但是在俄罗斯与乌克兰战争结束之前，中国消费者支出增加的这个关键因素，应该是暂时无法取得任何进展。

另外，最新消息引述一位了解阿里巴巴计划的消息人士说，阿里巴巴将展开大型裁员行动。虽然目前阿里巴巴尚未明确表明裁员目标，但是阿里巴巴最终可能会裁减超过15％的员工，即约3万9000名员工。

总而言之，尽管市场一般分析师对阿里巴巴的前景基本上都持乐观态度，但他们的短期基本评价还是有所保留的。例如：摩根大通（J.P. Morgan）最近就将阿里巴巴的评级，从“增持”下调至“减持”，并将目标价从原本的180美元下调至65美元。

在Tipranks的23位分析师当中，有20名分析师给予该股“买入”的评级，两名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是173.30美元。阿里巴巴和许多中概股一样，目前的价位到底是代表“物有所值”还是“有毒糖衣”，市场还是存在着许多争议的。