俄土首脑通话 普京说出对乌克兰的具体要求

（早报讯）俄罗斯总统普京打电话给土耳其总统埃尔多安，并向埃尔多安明确说出他对俄乌签署和平协议的具体要求。

新华社报道，土耳其总统府周四（3月17日）发表声明说，埃尔多安与普京讨论了俄乌冲突最新发展和当地人道主义形势。埃尔多安表示，要在关键问题上达成共识，可能需要俄乌领导层进行会晤，因此他再次提议普京与泽连斯基到土耳其举行会晤。他说，俄乌若能宣布永久停火，这将为彻底解决乌克兰危机铺平道路，希望目前俄乌之间的谈判能够取得积极成果。

克里姆林宫网站发表声明说，普京与埃尔多安在通话中，详细讨论了俄罗斯特别军事行动的情况，双方着重关注了人道主义领域。普京还通报了俄乌谈判进程。埃尔多安对俄方协助从乌克兰撤离土公民等表示感谢。

另据英国广播公司（BBC），普京和埃尔多安周四下午进行了半小时的通话。

两人通话结束后，BBC记者访问了埃尔多安的首席顾问兼发言人易卜拉欣·卡林（Ibrahim Kalin）。卡林是极少数听到埃尔多安和普京通话内容的土耳其官员之一。

卡林透露，普京在通话中提出的要求涵盖两大范围。

普京说，乌克兰必须保证不威胁俄罗斯安全，并承认和放弃乌东顿巴斯与克里米亚的主权。其中最主要的是乌克兰必须维持中立，不得申请加入北约。乌克兰总统泽连斯基日前已经表示愿意放弃争取加入北约。

卡林指普京列出的前四项要求，对乌克兰来说不会太难办到。

他说，普京提出的另一些要求，大部分与维护俄罗斯的面子有关。

普京要求乌克兰解除武装，以确保其对俄罗斯不会构成威胁，并要求俄语受到乌克兰的保护。

另外还有一项要求，就是要求乌克兰“去纳粹化”。这对身为犹太人的泽连斯基来说是极具冒犯性的。泽连斯基的一些亲属死于纳粹大屠杀。

不过，土耳其方面认为，泽连斯基应该不难接受普京提出的要求，称或许乌克兰只须谴责一切形式的新纳粹主义，并承诺将镇压它们就已足够。

普京和埃尔多安通话时强调，在俄乌达成任何协议之前，他和泽连斯基必须面对面坐下来协商。

泽连斯基此前已经表明，他已做好和普京面对面协商的准备。