莫德纳首席执行官疫情间卖出4亿美元自家股

（早报讯）生产冠病疫苗的美国药厂莫德纳（Moderna）首席执行官班塞尔（Stephane Bancel），过去两年多的冠病疫情期间，总共出售了超过4亿美元的莫德纳股票，肯定晋升为亿万富豪行列。

根据莫德纳过去呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，从2020年1月到现在，班塞尔就已经减持了总值达4亿零800万美元的莫德纳股票。

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）引述，高管薪酬数据公司Equilar也独立验证了班塞尔的股票交易，证实班塞尔的股票出售过程是符合2018年SEC采用的10b5-1条规。

根据该报告，莫德纳的股价在冠病疫苗成功问市之后就开始飙升。班塞尔也就因此已经成为了亿万富翁。而且以截至今年3月1日的公司股权报告来计算，单单班塞尔持有的剩余股票的净值，估计就已经超过53亿美元。

班塞尔在去年即将结束前，也曾以每股243.42美元的平均价格，总共出售了1万股莫德纳股票。单是这项局内人交易总值达243万4200美元。

在2020年1月之前，莫德纳股价一直都是在20美元的区域波动的。当疫情扩大之后，因为莫德纳的疫苗受到广泛接受，其股价更是一度飚高到2021年9月份的月450美元。该股隔夜闭市报168.26美元，跌1.10美元。