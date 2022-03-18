周五美市盘前退低 重点谈刚发布业绩的联邦快递

今天重点：

（早报讯）●美国主要股指期货今晚（3月18日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货跌32.70点或0.74％，报4379.00点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌112.60点或0.80％，报14006.00点；道琼斯指数期货下跌238.70点，报34242.10点。

●根据路透社消息，有债权人已经收到了以美元计价的俄罗斯债券息票，证明俄罗斯暂时不会出现债券违约，缓解了市场对俄罗斯各项交易合约违约的担忧。

●华尔街股市三大主要股指隔夜均上涨超过1％。标准与普尔500指数隔夜上升53.81点，闭市报4411.67点。重量级的道琼斯指数更是攀高417.66点，闭市报34480.76点。纳斯达克100指数起1.16％或161.82点，以14118.60点收市。

●美国股市隔夜交易一般。交易所的总成交量为128亿8000万股，比过去20天的141亿8000万股平均成交量来得少。

盘前交易重点：

●房地产网站Property Guru今晚将开始在纽约股票交易所开始首日挂牌交易。

●美国药厂莫德纳（Moderna）首席执行官班塞尔（Stephane Bancel）说，过去两年多的冠病疫情期间，总共出售了超过4亿美元的自家股，让投资者有点失望，导致该股隔夜在大盘大起之际下跌1.10美元，闭市报168.26美元。今晚盘前该股微起，截稿时报169.16美元，起0.90美元。

●视频游戏零售商游戏驿站（GameStop）昨天发布的业绩出现净亏损，该股股价今晚盘前交易中下跌近7％，截稿时报80.89美元。

●联邦快递（FedEx）隔夜收市后发布了最新季度业绩报告。下文我们就谈谈联邦快递业绩如何。该股今晚盘前下跌7.86美元，截稿时报220.12美元。

●盘前活跃股按序：StoneCo、西方石油（Occidental Petroleum）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Carnival Corp。截稿时，所有活跃股的股价起落参半。

联邦快递（FedEx）

（纽约证券交易所代码：FDX）

快递巨头联邦快递（FedEx）隔夜刚刚宣布第三季度业绩报告。业绩报告显示，因为运费调高，成功的弥补了整体包裹量减少带来的影响，让营业额还能取得10％的增长。

联邦快递的盈利同比增长25％至11亿美元。带动盈利上涨的竟然是集团中最小的部门：货运部门，营运盈利几乎翻了三倍。

在这个季度里，联邦快递每股盈利约4.20美元，比去年同期的每股3.30美元来得高。联邦快递表示，如果不计整合和重组费用等项目，每股盈利则是从去年的3.47美元上升至4.59美元。整体营业额则是236亿美元。

不过，根据FactSet最近取得的分析师共识，一般分析师之前预测联邦快递的每股盈利会是4.65美元，营业额则是234.1亿美元。因为有些许逆差，市场有点失望，导致该股隔夜盘后退低3.81％至219.29美元。

不过，联邦快递还是继续维持之前对全年盈利的预估，并表示将把全年资本支出削减2亿美元至70亿美元。这也许是业绩报告中比较令股东感到安慰的消息。

另外，联邦快递在发布业绩报告时说，因为公司提高货运燃油附加费的幅度，高过燃料成本上涨的速度，因此公司的各个部门都获益。基于此，联邦快递将从4月4日起，再度提高所有航运服务的燃油附加费。

总体而言，因为冠病疫情的影响，包裹运送量有所减，在截至2月28日的季度里，联邦快递平均每天运送1680万个包裹，比去年同期的1760万个来得少。

在业务方面，联邦快递高管在发布会上表示，近年来，由于为了扩大运送网络和吸引更多客户，利润率正面临很大的挑战。例如它的主要竞争对手，联合包裹服务（United Parcel Service）也正在剔除一些利润较低的客户群，甚至是减缓扩展的速度和范围。

不过联邦快递总裁兼运营总监苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）说：“我们的战略与我们的主要竞争对手所追求的不同。现在通过增加客户和投资运输网络，能够让利润提高。我们下本钱投资的时期已经过去了。”

此外，近几个月来，联邦快递一直在努力吸引足够的员工来应付整个营运。去年12月，该公司高管以更高的工资和其他福利，例如灵活的日程安排和学费报销等，来确保在关键的假期期间雇用足够的员工。因此，该季度的劳动力成本同比增长了3.5亿美元。

在Tipranks的九位分析师当中，有八名分析师给予该股“买入”的评级，一名分析师给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是310.56美元。