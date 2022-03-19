荷电信公司助85%乌克兰电信网络保持运作

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年3月19日 7:33 AM

更新 / 2022年3月19日 7:51 AM

一名来自乌克兰哈尔科夫的妇女在罗马尼亚的临时收容中心里查看手机信息。（法新社）
一名来自乌克兰哈尔科夫的妇女在罗马尼亚的临时收容中心里查看手机信息。（法新社）

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（早报讯）受雇于跨国电信公司Veon的数千名员工正在乌克兰的防空洞里工作；该公司也将其设备运到边境地区，以继续为逃离战火的乌克兰难民提供一条电子生命线。

总部位于荷兰阿姆斯特丹的Veon是世界第七大电信公司。Veon通过其国际电信集团成员“基辅之星”（Kylvstar）在乌克兰运营，在乌克兰雇有4000名员工，和25%的市场份额。

Veon总裁泰尔齐奥卢（Kaan Terzioglu）周五（3月18日）通过ZOOM接受路透社的专访时表示，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，在其公司的协助下，乌克兰约85%的电信网络得以保持运作。

但电力短缺和轰炸袭击给他们带来了进一步的风险。

目前身在荷兰的泰尔齐奥卢谈到其公司如何同时应对战争、制裁和财务问题。

泰尔齐奥卢说，在乌克兰境内的员工“实际上是在避难设施里工作，一有机会，他们就会到地面上进行电信维修工作”。

泰尔齐奥卢表示，部分网络无法正常运作，主要是因为断电，并不是因为遭到俄军的破坏，而要恢复这些运作需要员工为发电机输入燃料。

他说，这项工作“需要大量的后勤安排，我们的人员还在努力。”

根据手机数据，泰尔齐奥卢估计目前400万名乌克兰人已经逃往国外，另有1000万人流离失所。

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