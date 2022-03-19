荷电信公司助85%乌克兰电信网络保持运作

（早报讯）受雇于跨国电信公司Veon的数千名员工正在乌克兰的防空洞里工作；该公司也将其设备运到边境地区，以继续为逃离战火的乌克兰难民提供一条电子生命线。

总部位于荷兰阿姆斯特丹的Veon是世界第七大电信公司。Veon通过其国际电信集团成员“基辅之星”（Kylvstar）在乌克兰运营，在乌克兰雇有4000名员工，和25%的市场份额。

Veon总裁泰尔齐奥卢（Kaan Terzioglu）周五（3月18日）通过ZOOM接受路透社的专访时表示，自俄罗斯2月24日入侵乌克兰以来，在其公司的协助下，乌克兰约85%的电信网络得以保持运作。

但电力短缺和轰炸袭击给他们带来了进一步的风险。

目前身在荷兰的泰尔齐奥卢谈到其公司如何同时应对战争、制裁和财务问题。

泰尔齐奥卢说，在乌克兰境内的员工“实际上是在避难设施里工作，一有机会，他们就会到地面上进行电信维修工作”。

泰尔齐奥卢表示，部分网络无法正常运作，主要是因为断电，并不是因为遭到俄军的破坏，而要恢复这些运作需要员工为发电机输入燃料。

他说，这项工作“需要大量的后勤安排，我们的人员还在努力。”

根据手机数据，泰尔齐奥卢估计目前400万名乌克兰人已经逃往国外，另有1000万人流离失所。