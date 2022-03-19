俄外长：未对西方关闭大门 但不认为西方是可靠伙伴

（早报讯）俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄罗斯并不拒绝与西方互利合作，但不再认为西方是可靠的合作伙伴。

中新社报道，拉夫罗夫周五（3月18日）接受“今日俄罗斯”（RT）专访时表示，俄方对乌克兰特别军事行动旨在消除对俄安全威胁。俄方不允许西方继续向乌输送武器，俄方已清楚表达自身立场，即任何被运入乌境内的武器都将成为合法打击目标。

他说，根据政府间协议，一些北约国家掌握的苏联产和俄产导弹防御系统不能转交给第三国。

拉夫罗夫还提到，俄乌两国有着共同的文化、历史和传统，他希望结束目前的非正常形势后，一切将逐渐回到原来的轨道。“但这会有一个过程，不会一蹴而就”，乌克兰需要时间来摆脱西方的负面影响。

拉夫罗夫表示，超过5000名俄罗斯人被实施制裁，这刷新了纪录。西方对俄罗斯的制裁史无前例，而且还将继续，“这种制裁压力还会持续下去。他们威胁要进行第五波制裁，也许之后还会有另一波，但我们已经习惯了”。

他说，围绕乌克兰发生的事情是“西方对俄战略的精髓”，即边缘化俄罗斯，遏制和终止俄罗斯的发展，而“制裁只会让俄罗斯更强大”。

谈及与美西方关系时，拉夫罗夫指出，美国正试图恢复一个单极世界，“那不是‘地球村’，而是‘美国村’，也许是一个美国沙龙，每个人都只能追随最强者起舞”。他认为，欧洲实际上已放弃维持战略自主权的尝试。

拉夫罗夫表示，“我们没有关上西方国家的大门，而是他们关上了我们的大门”，西方国家的行动打破了俄罗斯依靠西方国家的幻想，现在俄罗斯只能依靠自己和那些继续站在身边的盟友，这是俄罗斯在当前局势下的主要结论。

拉夫罗夫同时称，俄罗斯并不拒绝与西方互利合作，但不再认为西方是可靠的合作伙伴。“当他们回过神来再次打开这扇门时，我们会审视拟议中的合作项目，我们将与他们合作，但我们非常清楚他们不是可靠的长期盟友。”与此同时，俄罗斯仍准备与所有愿意在平等、相互尊重、寻求利益平衡的基础上合作的国家开展合作。