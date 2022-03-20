马国首相与希盟 将面商反跳槽法案

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里下周将与反对派希望联盟（希盟）领袖见面商议与反跳槽法案相关的修宪事宜。希盟则放话，这项法案一旦无法过关，政府与希盟签署的合作备忘录也将失效。

依斯迈沙比里去年8月出任首相后，在去年9月13日和希盟签署具有法律约束力的“政治转型与稳定谅解备忘录”。希盟承诺不在国会阻拦政府通过预算案等重大法案，政府则承诺不在今年7月31日前举行大选，并与希盟合力推动反跳槽法令等希盟主张的改革措施。

希盟成员党民主行动党原任秘书长林冠英今天（3月20日）在民行党全国大会开幕仪式后的记者会说，希盟领袖下周与依斯迈沙比里见面时，主要将理清反跳槽法案目前的混乱局面。

林冠英说，现在混乱的情况是，掌管国会及法律事务的首相署部长旺朱乃迪日前宣布，政府将推迟提呈反跳槽法修宪案，但明日的国会议程仍有这项修宪案。

他说：“政府修宪前都必须与反对党商量，第一个原因是我们签署的谅解备忘录规定了这点，第二是政府没有国会三分二多数议员支持。”他表示，希盟将厘清今天反跳槽法修宪案一读的课题，确保通过反跳槽法令修宪案的确切日期，包括这些法案是否需要迟点通过或延长国会会议。

林冠英说，民行党还将与政府探讨延长朝野谅解备忘录的课题。依斯迈沙比里下周结束访问越南回国后，将与人民公正党主席安华和诚信党主席莫哈末沙布，以及新任民行党秘书长会面。

林冠英在记者会之前在民行党大会致词时说，若政府没按朝野谅解备忘录的承诺通过反跳槽法令，这项谅解备忘录将就此作废。