日本将试用净化核污水 饲养比目鱼鲍鱼

（早报讯）日本东京电力公司预计将从今年9月开始试验用净化核污水饲养比目鱼和鲍鱼，以比较鱼和贝类在海水及净化核污水中成长的情况。

共同社报道，东电3月起使用福岛第一核电站周边的海水，在核电站范围内的水槽饲养约100条体长约25公分的比目鱼，作为准备工作和练习。所用海水的放射性物质氚的活度为每升0.1至1贝克勒尔（becquerel）。贝克勒尔是放射性活度的计量单位。

9月，东电将使用海水稀释净化废水，使氚活度与排放入海时的标准值（每升1500贝克勒尔）相当，饲养约600条比目鱼和约600个鲍鱼。科学家将调查鱼和贝类体内的氚活度等。

净化废水是已通过“多核素去除设备”（ALPS）去除氚以外的大部分放射性物质的污水。

日本渔业人员等反对将已净化的核污水排放入海。东电福岛第一核电站反应堆报废推进部门最高负责人小野明说：“即使有设备，是否排放是另一个问题。为了能获得大家的理解，我们将履行说明责任。”

据悉，日本已经动工修建用于排放入海的水下管道，一旦完工且认为“安全无忧”，就可能向大海排放净化废水。

2011年3月11日东日本发生大地震，福岛第一核电站发生核事故。东电为了冷却核反应堆而制造了大量核污水，多年来通过ALPS处理这些核污水，并存放在核电站附近的储水罐，储罐将于今年秋季达到上限。

为了不对核反应堆报废作业构成阻碍，日本政府单方面宣布于2023年4月将净化废水排放至海洋，试图“通过海水的稀释作用来降低危害”。

此举在日本国内和周边国家引发担忧和反对。