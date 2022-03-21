韩国候任总统施政前景民调稍降

韩国民调机构Realmeter周一（3月21日）发布一项调查结果显示，近五成民众看好候任总统尹锡悦施政前景，较上次调查有所下降。

据韩联社报道，Realmeter受网媒“Media Herald”委托，在本月14日至18日对全国2521名成年人进行调查。结果显示，49.2%受访者看好尹锡悦的施政前景。这较3月第二周（10日至11日）的调查数据（52.7%）下降了3.5个百分点。不看好尹锡悦施政前景的受访者占45.6%，较前一次调查增加4.4个百分点。

现任总统文在寅的施政好评率提高4.6个百分点，时隔一周反弹至40%，达到42.7%。消极评价为54.2%，下降4.6个百分点。积极评价和消极评价相差11.5个百分点，超出误差范围。

政党支持率方面，执政党共同民主党最高，为41.3%，较上次调查提高5.7个百分点。尹锡悦所属的国民力量下降2.5个百分点至40.7%。

此外，韩国网民在总统府青瓦台官网问政平台发起的反对候任总统尹锡悦将第20届总统办公室从青瓦台迁往龙山的请愿，已在20日吸引超过25万人连署，人数达到主管部门答复标准。

请愿书称，尹锡悦为了自我满足，正在胁迫国家安全的最后堡垒——国防部的专业设施另起炉灶，政府应该阻止搬迁。截至20日晚10时30分，有25.1万多人参加请愿。

原则上，主管相应事务的总统幕僚、部长或副部长等官员要正式答复“达标”请愿。因此，现政府是否对下届政府的争议政策表态，备受关注。