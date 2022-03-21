俄黑海舰队副司令 在乌南马里乌波尔阵亡

两名俄罗斯官员说，俄罗斯黑海舰队副司令、一级舰长安德烈·尼古拉耶维奇·帕利（Andrei Nikolayevich Paly）在乌克兰南部港口城市马里乌波尔地区的战斗中阵亡。

据美国有线电视新闻网（CNN）周日（3月20日）报道，塞瓦斯托波尔（Sevastopol）市长拉兹沃扎耶夫在声明中说，“安德烈·尼古拉耶维奇选择将保卫祖国作为毕生事业，并为我们的和平未来献身。1993年，他拒绝宣誓效忠乌克兰，加入（俄罗斯）北方舰队，效忠俄罗斯。”

安德烈·尼古拉耶维奇1971年出生于基辅，1992年毕业于基辅海军政治学院。塞瓦斯托波尔港位于克里米亚地区，是俄罗斯黑海舰队总部所在地。

CNN报道称，塞瓦斯托波尔的俄罗斯议员阿尔塔巴耶娃在俄最大社交媒体VK上说，安德烈·尼古拉耶维奇参加了2008年俄罗斯与格鲁吉亚的战争。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，阿尔塔巴耶娃在社交媒体Telegram上写道：“塞瓦斯托波尔遭受沉重、无法弥补的损失。在从纳粹手中解放马里乌波尔的乌克兰特别行动中，黑海舰队副司令、一级舰长安德烈·尼古拉耶维奇·帕利牺牲了。”

今日俄罗斯报道，俄联邦侦查委员会证实安德烈·尼古拉耶维奇·帕利阵亡消息，并对其亲属表达慰问。目前，俄国防部或黑海舰队尚未就此事予以证实或否认。