韩国前总统朴槿惠最早本周出院

知情人士透露，韩国前总统朴槿惠最早将于本月24日出院。

据韩联社报道，具体出院时间将在明早诊疗后敲定，可能在24日至26日之间。朴槿惠出院后或将直接入住位于大邱市达城郡新购私邸。

朴槿惠预计将借出院之机向韩国国民释放信息，届时是否提及候任总统尹锡悦引人关注。部分观点指出，不排除尹锡悦前往朴槿惠私邸拜访的可能性。

韩国政府2021年12月24日宣布，朴槿惠将于同年12月31日获得特赦。韩国政府说，从国民团结和朴槿惠本人健康状况等因素考虑，做出特赦决定。朴槿惠因患病从11月22日起入院治疗。

朴槿惠2013年至2017年担任韩国总统。2017年3月10日，韩国宪法法院通过了针对时任总统朴槿惠的弹劾案，朴槿惠被弹劾罢免，失去司法豁免权。2021年1月朴槿惠因亲信干政案和收受国家情报院特别经费案，被判监20年、罚金180亿韩元（下同，约2060万新元）、追缴赃款35亿韩元并被羁押于首尔看守所。

朴槿惠2018年11月底还因涉嫌干预新世界党（国民力量前身）党内公推而获刑两年。

朴槿惠自2017年3月31日起在看守所被关押了四年九个月，剩余17年三个月刑期被赦免。35亿韩元追缴赃款已缴纳，150亿韩元的罚金被豁免。