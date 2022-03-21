周一美市盘前小幅退低 重点谈刚发业绩的数码签名软件公司DocuSign

今天重点：

美国股市主要股指在上周创下2020年11月以来最强劲的一周表现后，今晚（3月21日）各主要股指期货小幅走低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌7.60点或0.17％，报4455.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌54.10点或0.38％，报14366.00点；道琼斯指数期货下跌128.40点，报34626.50点。

美国总统拜登和中国国家主席习近平，就乌克兰危机的会谈圆满结束，支持华尔街股市的三大股指上周五全面收高。最近遭受重创的科技股更是获得很大的提振。

投资者也因油价上涨速度放缓而松了一口气。他们也继续“消化”联储局上周三的加息，以及应对通胀飙升的进一步加息的激进计划。

华尔街股市三大主要股指上周五均上涨，科技股领升。标准与普尔500指数上升51.42点，闭市报4463.09点。重量级的道琼斯指数攀高274.17点，闭市报34754.93点。纳斯达克100指数则起2.14％或301.48点，以14420.08点收市。

美国股市上周五交易非常活跃，在股市易手的股票大幅增加。交易所的总成交量为184亿7000万股，比过去20天的145亿6000万股平均成交量增加许多。

盘前交易重点：

本地房地产网站Property Guru，上周五开始在纽约股票交易所开始首日挂牌交易。该股首日闭市价是8.46美元。今晚盘前该股起0.14美元，截稿时报8.60美元。

在第一季度的业绩预估强劲，以及花旗集团（Citigroup）给予评级升级，巴西支付处理公司StoneCo的股价在上周五显著飙升。StoneCo是个有伯克希尔哈撒韦支持的股票。该股今晚盘前微退0.20美元，截稿时报13.45美元。

华尔街一般分析师预计，耐克（NIKE）在收盘后公布的季度每股盈利将会是0.71美元，营业额则是106亿2000万美元。该股今晚盘前上升1.07美元，截稿时报132.31美元。

英伟达（NVIDIA）将在明天（周二）举办年度分析师日。市场人士普遍认为，这家晶片巨头将在这天发布“典型的积极信息”。该股今晚盘前起0.16美元，截稿时报264.69美元。

中概股今晚盘前继续暴跌，拼多多（Pinduoduo）跌5.63％，阿里巴巴（Alibaba）跌5.06％。其他还有京东（JD.com）下跌5.19％，蔚来（NIO）退低1.39％，理想（Li Auto）也退低2.73％。

小鹏（Xpeng）宣布上调属下电动汽车价格后，该股在盘前交易中下跌2.82％，截稿时报27.96美元。

数码签名软件公司DocuSign上周五发布了最新季度业绩报告。下文我们就谈谈这只在疫情期间冒起的新兴科技股。该股今晚盘前微跌0.75美元，截稿时报94.76美元。

盘前活跃股按序：波音（Boeing）、Nielsen Holdings、西方石油（Occidental Petroleum）、特斯拉（Tesla）和American Airlines。截稿时，所有活跃股的股价起落参半。

DocuSign首席执行官斯普林格于3月15日（上周二）分别在四次交易中购买了总值达500万美元的自家股票。（DocuSign提供）

DocuSign（纳斯达克证券交易所代码：DOCU）

（早报讯）在冠病疫情期间，许多人开始在家中办公。这个改变除了促进食物外卖、网上购物等行业，也让像DocuSign这样的数码签名软件公司开始冒出头来。从2020年初的每股75美元，一直到去年8月间的314.76美元的52周高峰，该股在疫情期间表现杰出。

迅速的增长通常都要一点时间“喘气”的，但是现实的股市有时就是没有这点“体谅”。DocuSign就因为刚刚对截至4月底季度的业绩，做出低过市场共识的预测，导致该股价上周五盘前大幅下跌。这也是DocuSign连续第二个季度发布了低过华尔街分析师共识的预测。

可是就在DocuSign股票在上周五的盘前交易中，下跌了将近19％至75.78美元之后，峰回路转，市场消息传开，该公司提交给美国证券交易委员（SEC）表格4中显示，该公司首席执行官斯普林格（Daniel Springer）于3月15日（上周二）分别在四次交易中购买了总值达500万美元的自家股票。

该表格显示，斯普林格总共购买了6万6882股DocuSign股票，价格从每股73.63美元到76.45美元不等。在这些交易后，施普林格在该公司的股份也增加到将近14万股。

这个消息让DocuSign股价在正式开盘后扭转走势，最后以95.51美元收市，起了8.25美元或9.45％。而短短的一天内把自己持有量增加了一倍的斯普林格，买进行动也恰逢其时。现在的该股价格已经是约95美元，也就是说斯普林格在短短三天内就从他的投资中获得了大约25％的利润。

看回DocuSign的业绩，根据该公司上周发布的业绩报告，截至1月31日的第四季度里，DocuSign公布的营业额是5亿8080万美元，同比增长35％，比该管理层之前预测的5亿5700万美元至5亿6300万美元的范围还高。而华尔街之前的共识预测则是5亿6100万美元。

DocuSign调整后的每股盈利是0.48美元，比华尔街的普遍预期高出0.01美元。但是如果根据公认会计原则，该公司则是出现每股亏损0.15美元。该公司全年营业额则是21亿美元，增长45％；全年每股盈利的1.98美元，但是根据公认会计原则计算，该公司全年每股亏损0.36美元。

DocuSign管理层也在发布会上，预估截至今年4月底的季度营业额为5亿7900万美元至5亿8300万美元，比之前华尔街分析师的5亿9400万美元共识来得低。

从业绩看来，DocuSign没有特别令人兴奋。但是作为“局内人”的斯普林格的举止，却似乎是在告诉市场DocuSign值得买。不过，在Tipranks的17名分析师当中，只有六名分析师给予该股“买入”的评级，10名分析师给予该股“持守”的评级，一名分析师给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是98.79美元。