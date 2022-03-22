德国三年后将为欧盟提供核心兵力

德国将在2025年为欧盟5000人新快速反应部队，提供核心兵力。

据德新社消息，德国国防部长克里斯蒂娜·兰布雷希特周一（3月21日）在布鲁塞尔举行的欧盟会议期间说，向外界发出“我们互相支持”的明确信号很重要。当天商讨的议题包括，如何将欧盟与北约的前途结合起来，“以便尽可能有力和一致地采取行动”。

兰布雷希特说，新的快速反应部队是计划中的安全政策草案的“军事核心”，其中包括经过大幅休整的欧盟战斗群以及成员国的其他武装部队和能力，将多达5000名士兵。

目前欧盟战斗群纲领中规定，两支分别基本配有约1500名士兵的部队需时刻处于备战状态，这些士兵每六个月由不同欧盟国家配给。然而最近在召集足够的部队方面反复出现问题。

此外，兰布雷希特说，就欧盟对乌克兰武装部队进行额外支持，德国将资助其中四分之一以上。她指出，继续提供大约5亿欧元（下同，约7亿5000万新元）资助是正确的，德国分担其中26%份额。

首个5亿欧元的一揽子计划已于今年2月底获批。其中4亿5000万欧元用于交付武器，5000万欧元用于燃料和防护装备等其他事宜。为乌克兰武装部队继续提供5亿欧元的武器和装备支持已于本月11日举行的欧盟峰会期间对外宣布。

据悉，用于军事支持的资金来自欧洲和平基金。这是欧盟的一种新金融工具，可用于增强伙伴国家武装部队能力。据悉，2021年至2027年期间，和平基金约配备资金50亿欧元，由欧盟成员国缴付。