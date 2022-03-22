俄罗斯停止俄日和平条约谈判 日相抗议

俄罗斯外交部周一（3月21日）宣布，鉴于日本在乌克兰局势上对俄罗斯实施单边制裁，莫斯科将停止与日本的和平条约谈判，并退出与日本关于南千岛群岛联合经济活动的交流。

日本首相岸田文雄22日在参议院预算委员会上，对俄罗斯的决定表达强烈抗议。

综合俄罗斯卫星通讯社和塔斯社报道，俄外交部发声明说：“在目前情况下，俄方无意继续与日本就和平条约问题进行谈判，因为俄罗斯无法与一个公开采取不友好立场，并试图损害俄国利益的国家讨论签署双边关系基本文件。”

俄罗斯还将退出与日本进行有关发展南千岛群岛农业活动的对话，以及停止日本公民免签前往南千岛群岛的政策。

俄罗斯外交部强调，东京对损害双边关系和日本自身利益负有责任，它有意识地选择支持反俄政策，而不是发展互利合作和睦邻关系。

另据日本时事通信社报道，日本首相岸田文雄22日在参议院预算委员会上称，俄罗斯的决定是极为不正当的做法，绝对无法接受，因此表达强烈抗议。

日本驻俄罗斯大使官员称，俄方单方面宣布一系列措施，并将责任归咎于日本，日方就此表达强烈抗议。

俄罗斯与日本在二战结束后一直未能签署和平条约。日本以1855年俄日签订的双边贸易边界条约为依据，要求归还南千岛群岛（日本称北方四岛），并将归还上述四个岛屿作为与俄方签订和平条约的条件。莫斯科的立场是，南千岛群岛已根据二战结果并入苏联版图，俄方对其拥有无可争辩的主权。

根据1956年签署的《苏日联合宣言》，苏联同意在双方签署和平条约后考虑向日本移交南千岛群岛的哈伯迈群岛和希科坦岛，但宣言未提及库纳希尔岛和伊图鲁普岛的归属问题。日本的官方立场是先解决领土问题，然后签署和平条约。

俄罗斯总统普京与日本首相安倍晋三2018年11月在新加坡举行会晤，商定在1956年《苏日共同宣言》基础上加快和平条约谈判进程。这是日本方面做出的重大让步，因为此前日本所持的官方立场一直是要求返还伊图鲁普岛、库纳希尔岛、希科坦岛和哈伯迈群岛，之后才能签订和平条约。