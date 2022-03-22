马国近一个月至少六名议员感染冠病

（早报讯）马来西亚国会下议院2月28日召开第14届第五季第一次国会会议以来，每次开会都严格执行各项防疫条例，不过至今仍有至少六名国会议员感染冠病。其中包括人民公正党主席安华、伊斯兰党主席哈迪阿旺、民主行动党资政林吉祥等人。

通讯及多媒体部长与吉兰丹巫统格底里区国会议员安努亚慕沙昨晚（3月21日）在推特说，除了安华、哈迪阿旺与林吉祥。其他确诊冠病者还包括彭亨巫统云冰区国会议员哈山阿里芬，以及巫统边佳兰区国会议员阿莎丽娜。

副国际贸易及工业部林万锋今天（22日）在面簿透露，核酸检测报告显示他确诊冠病，因此他正居家隔离。林万锋因此成为近一个月来第六位感染冠病的国会议员。

此外，卫生部长凯利今天说，当局认为林吉祥抵触防疫条例而开出1000令吉（约322新元）罚单。林吉祥星期日在民主行动党全国代表大会宣布退休后，随即与时任民行党秘书长林冠英及公正党主席安华等人拥抱。林吉祥与安华过后证实感染冠病，林冠英昨天表示检测结果呈阴。

向来与凯利针锋相对的前首相纳吉今天则在面簿说，林吉祥当天拥抱了许多人，为什么卫生部只向林吉祥一人开出罚单。不过凯利并未回应纳吉。

冠病疫情方面，据卫生部昨天通报，马国昨天新增1万7828起冠病确诊病例，累计确诊病例401万零952起。当地昨天通报63起死亡病例，累计死亡病例3万4463起。