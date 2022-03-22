周二美市盘前回弹 重点谈业绩灌篮的球鞋巨头耐克

今天重点：

（早报讯）●在投资者逐渐消化联储局主席鲍威尔关于控制通胀的激进谈话之际，美国股指期货开始回弹。股市主要股指期货今晚（3月22日）7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起11.30点或0.25％，报4472.50点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则起24.70点或0.17％，报14400.80点；道琼斯指数期货则上升143.50点，报34696.50点。

●联储局主席鲍威尔隔夜表示，如果需要抑制通胀，联储局必须准备以半个百分点的幅度加息。鲍威尔此话一出，导致华尔街股市隔夜（周一）收低。市场又增加了更多的不确定性。

●标准与普尔500指数隔夜微跌1.94点，闭市报4461.18点。重量级的道琼斯指数则退低201.94点，闭市报34552.99点。纳斯达克100指数则跌0.31％或43.99点，以14376.09点收市。

●美国股市隔夜交易转为淡静，交易所的总成交量为128亿2000万股，比过去20天的146亿5000万股平均成交量少许多。

盘前交易重点：

●中国东方航空（China Eastern Airlines）MU5735航班，在广西梧州附近坠毁。因为该飞机属于波音（Boeing）737客机，导致波音股价隔夜交易中跌6.93美元，闭市报185.90美元。今晚盘前该股回稳，微起0.48美元，截稿时报186.38美元。

●市场传说一位著名的卖空者查诺斯（Jim Chanos）押注Coinbase股票，造成市场投资突然警戒，连带导致Coinbase股价隔夜下滑4.91％。今晚盘前该股收回部分失地，截稿时报181.00美元，起4.19起美元。

●阿里巴巴（Alibaba）今天宣布，公司董事会已授权把现有的股票回购计划从150亿美元扩大至250亿美元，表明对公司未来持续增长的信心。该股今晚盘前上升8.27美元，截稿时报111.86美元。

●拼多多（Pinduoduo）隔夜发布的业绩令人感到鼓舞，集团盈利比市场之前的一般预测来得好，支持该股今晚盘前起1.76美元，截稿时报41.75美元。

●英伟达（NVIDIA）今晚举办年度分析师日。市场人士普遍认为，这家晶片巨头将在这天发布“典型的积极信息”。该股今晚盘前微跌0.48美元，截稿时报266.86美元。

●美国服饰品牌公司盖尔斯（Guess?）的1亿7500万美元加速股票回购计划，继续支持该股攀高。今晚盘前该股起0.65美元，截稿时报22.39美元。

●全球球鞋巨头耐克（Nike）隔夜发布了令股东满意的最新季度业绩报告。下文我们就谈谈耐克如何在供应链阻断的逆流中向上。该股今晚盘前起8.30美元，截稿时报138.49美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、西方石油（Occidental Petroleum）、英伟达（NVIDIA）、Upstart Holdings和Block Inc。截稿时，这些活跃股的股价大多数下跌。

在首席执行官多纳霍的领导下，耐克展开对消费者直销的全盘计划。他已将耐克品牌从许多批发合作伙伴手中撤回，转而使用自己的网站直销。（法新社）

耐克（Nike）

（纽约证券交易所代码：NKE）

全球球鞋巨头耐克隔夜发布的业绩，令投资者和股东眼前一亮，盈利也“意外”取得19.18％的增长。季度的每股盈利达到0.87美元，超过了市场的每股盈利0.73美元共识。这也是该球鞋霸主连续第四个季度成功灌篮，每股收益再次超出市场普遍预测。

耐克截至今年2月的季度营业额是108亿7000万美元，比Zacks投资研究取得的共识高出2.54％。相比之下，去年的营业额则是103亿6000万美元。在过去四个季度中，耐克的营业额已经超过市场普遍预测的三倍。

在首席执行官多纳霍(John Donahoe)的领导下，耐克展开对消费者直销的全盘计划。他已将耐克品牌从许多批发合作伙伴手中撤回，转而使用自己的网站直销。这个决定让耐克直销营业额增长了17％，达到46亿美元，约占总销售额的42％。

耐克首席财务官弗兰德（Matt Friend）在业绩发布会上就表示，耐克“现在正进入该战略的下一阶段”。耐克已经将全球批发账户削减了超过50％。而且耐克现在将投资在它决定留在的商店，并致力于发挥更多属于耐克自己的零售概念。

在过去这阵子，耐克持续面对到原材料短缺、供应链阻断等问题，再加上去年耐克在越南的主要供应商工厂又关闭，让投资者对这个季度的业绩都不敢抱太大的希望。因此，这个“突如其来”的好业绩，即刻让耐克股价在隔夜盘后起了6.90美元或5.30％，报137.09美元。

耐克管理层在发布会上也称Foot Locker为重要合作伙伴。经耐克管理层这么一提，原本因耐克改变销售策略而股价备受打击的Foot Locker，隔夜也在盘后上升了1.77％。

弗兰德说：“阻塞的贸易路线造成的供应链问题，会继续给耐克运营带来压力。耐克滞留在运输途中的货物也比平时多。市场对耐克球鞋的需求‘继续大大超过’耐克的库存，与去年同期相比增加了15％。高管们预计本季度的供应流量将有所改善。”

与此同时，耐克的生产问题已经大大缓解了。耐克管理层说，该公司的几乎所有供应商都已经在不受限制的环境下运营了，这包括耐克在越南的主要工厂。而且这些工厂也已经恢复到因新冠停工前的生产水平。

虽然目前中国因为冠病毒感染率上升而决定对数个城市进行封城，耐克在中国的销售流量会在一定程度上会出现停滞，以及俄罗斯入侵乌克兰后耐克关闭俄罗斯的商店和在线业务等，但是弗兰德的谈话确实是让投资者安心不少。而且从发布的业绩来看，耐克似乎也有能力克服与供应链相关的挑战。

在Tipranks的22名分析师当中，17名分析师给予该股“买入”的评级，五名分析师都给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是164.81美元。