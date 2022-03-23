蚂蚁集团委任郏航为集团的东南亚区域总经理

（早报讯）蚂蚁集团（Ant Group）今天（3月23日）宣布，委任郏航为集团的东南亚区域总经理。

集团表示，这个新设立的职位有助于加强集团在东南亚区域的人才和能力建设，并且能更好地支持这区域的个人和企业发展，特别是协助中小企业驾驭数码经济浪潮。

郏航常驻于新加坡的蚂蚁集团东南亚区域总部，是在支付和金融科技领域拥有超过20年经验的资深人士。自2015年以来，他在蚂蚁集团的国际业务中扮演许多重要角色，最近职务包括监督跨境支付”万里汇“（WorldFirst）的全球运营，以及领导支付方案团队支援蚂蚁集团的全球和区域电子商务市场。

谈到受委为东南亚区域总经理，郏航表示，在推动企业复苏和通过数码科技加强企业创新的过程中，蚂蚁集团必须与客户携手共进。集团下来将与区域公共和私营部门进行持续和密切合作，致力通过蚂蚁人才、专门知识和数码能力，帮助当地企业取得成功。

他说：“我们将利用Alipay+，以及与生态系统业内的知名合作伙伴合作，致力支持全球商户，包括区域商户，为东南亚区域超过10亿名消费者提供更好服务，让他们使用它们喜爱的电子钱包和其他移动支付方式。”

他还说，集团希望通过10x1000科技普惠计划，在未来10年，每年为公共和私营部门培训1000名科技领军者，为培养本地科技人才做出贡献。