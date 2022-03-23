美国众院提案 欲取消中国永久贸易最惠国地位

（早报讯）长期关心中国人权事务的美国共和党籍众议员史密斯（Chris Smith）联袂两党议员，在本周推出了一项旨在取消中国永久贸易最惠国地位的法案。

美国之音报道，新泽西州众议员史密斯周二（3月22日）作此宣布时说，这部法案要“取消中国共产党的永久性正常贸易关系地位，以惩罚其令人发指的人权暴行——特别包括该政权对维吾尔人和其他中亚少数族裔持续进行的种族灭绝和强迫劳动”。

史密斯的提案得到纽约州民主党籍众议员苏奥奇（Tom Suozzi）和威斯康星州共和党籍众议员蒂凡尼（Tom Tiffany）的联署。

这部法案要求把中国的贸易地位重新与其人权状况挂钩。法案还要求，美国总统每年都必须证实中国政府在改善人权方面付出了认真与持续的努力，才能给予中国正常贸易关系地位。

1980年代，美国政府曾逐年审议中国的贸易最惠国待遇，但每年都予以延长。

中国1989年政治风波后，美国国会1990年决定不再延长中国的贸易最惠国地位，但被老布什总统否决。此后，每年中国都有在美国国会的年度审议期间因其人权问题而丧失贸易最惠国地位的可能。1994年，克林顿政府将中国的贸易地位与人权状况脱钩。1998年，美国立法将贸易最惠国待遇更名为正常贸易关系地位。2000年，美国给予中国永久性正常贸易关系地位，这也为中国加入世界贸易组织（WTO）铺平道路。