射弹失败后 朝鲜加强对外舆论宣传

（早报讯）朝鲜连日在居民看不到的外宣媒体上声称“开发太空就是增强自主国防力量”，为远程导弹挑衅找借口。

韩联社报道，朝鲜网站“回声”今天（3月23日）在题为《国力上太空，国防是第一位》的文章中声称，朝鲜领导人金正恩视察西海卫星发射场和国家宇宙开发局的消息引发人民群众热烈反响。文中居民说，别国造坦克飞机、壮大军力的时候，朝鲜封建王朝的两班士大夫们戴着笠帽吟风咏月，才酿成倭寇吞并国破家亡。如今全国各地的人们都在议论侦察卫星等先进武器装备，强大的军事力量就是国家与民族的尊严，通向富强繁荣之路。

外宣媒体“统一的回声”刊登朝鲜社科院研究人员来稿称，看到遥感影像中的国土，联想起民族的屈辱历史。在弱肉强食的世界上，若没有力量保护自己，难免成为侵略者的猎物。今天落后一步，明天就落后十步、百步，被永远被甩在后头，沦为列强的殖民地。

外宣媒体“黎明”在题为《不可磨灭的领导缔造主体朝鲜的尊严与国力》的文章中声称，研发侦察卫星就是慑止战争的道路。

朝鲜今年以来进行了11次军力示威。朝鲜当局指2月27日和3月5日发射的弹道导弹是“用于侦察卫星开发的试验”，但韩美两国将其视为洲际弹道导弹。

朝鲜于3月16日试射疑似洲际弹道导弹的飞行器，但发射以失败告终。韩美正在密切注视朝鲜可能在金日成出生纪念日（4月15日太阳节）进行高强度挑衅的动向，如发射新型洲际导弹。