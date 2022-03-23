民调：逾五成韩国人反对总统府迁至国防部大楼

（早报讯）民调显示，超过五成的韩国民众反对候任总统尹锡悦将总统府从青瓦台搬到位于首尔市龙山区的国防部大楼。

韩联社报道，根据韩国民调机构Realmeter周三（3月23日）发布的调查结果，53.7%的受访者不赞成搬迁总统府，44.6%赞成。

这项民调是受网媒Media Herald委托，于周二对500名韩国成年人进行。

从地区来看，光州市和全罗道的受访者中，高达85.2%不赞成搬迁，赞成者仅为12.4%。在大邱市和庆尚北道，赞成占60.6%，反对占39.4%。在首尔，赞成占58.4%，反对占39%。

从年龄段来看，40岁以上群组反对搬迁总统府的占多数（62.2%），20岁以上（59.9%）和50岁以上（56.1%）群组也一样。

70岁以上群组赞成搬迁总统府的人则占多数（61.7%），反对者占少数（38.3%）。

本次调查的可信度为95%，抽样误差±4.4个百分点。

尹锡悦说，搬迁总统府是为了“更好地与人民沟通”，但不少媒体质疑，这或许和青瓦台的风水有关。

韩国历届总统下台后，几乎没有一个有好下场。朴正熙被暗杀、全斗焕和卢泰愚入狱、卢武铉跳山崖自杀、朴槿惠在任内被弹劾下台、李明博目前也在坐牢。

另外，韩国政界指搬迁总统府可能使国家安保出现巨大漏洞。

据了解，此次搬迁计划预计将花费496亿韩元（约5500万新元)，其中包括国防部翻新费及防弹窗安装费等。