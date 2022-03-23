美国模因股票隔夜大展拳脚 来龙去脉知多少

（早报讯）亿万富豪科恩（Ryan Cohen）的投资公司又有新动作，昨晚（3月22日）突然进场扫购了10万股游戏驿站（GameStop）股票，刺激游戏驿站猛飚超过30％，也连带推动其他模因股票一起攀高。

隔夜猛起的模因股票不只是游戏驿站而已。其他的模因股票如：Bed Bath & Beyond、AMC，以及新进模因股票Hycroft Mining全部都上升。这些股的升幅介于2.26％至15.13％，其中以AMC的升幅最为显著。

隔夜先是在早盘时间，在社交平台Reddit，用户Thump4在该平台的WallStreetBets上发布的一篇贴文提出，游戏驿站的股票目前交易价与过去15个月的公认价值（15-month fair value）相比，已经是有58.2％的折扣了。

Thump4除了使用了股票隐含波动率图表（implied volatility）和一些期权合约，预测游戏驿站的价格已经在今年触底，甚至还给予该股15个月内达到225美元的目标价。这个受瞩目的贴文隔夜很快就收到了几千个赞。

没多久后，一份呈报给美国证券交易委员会（SEC）的表格又开始在市场传开。该表格显示，亿万富翁科恩（Ryan Cohen）的投资公司购买了10万股游戏驿站（GameStop）的股票。这个消息一传开来，即刻让这家视频游戏零售商的股票猛飚，全日升幅达30.72％或28.94美元，闭市报123.14美元。

双管齐下之际，游戏驿站这家视频游戏零售商隔夜的交易量将近1400万股，是它的日均交易量的四倍以上。根据道琼斯的数据，这也是该股自去年8月以来，再次如此活跃与疯狂。

另一只模因股票，电影院连锁公司AMC的首席执行官亚隆（Adam Aron），也这么恰巧地选择在隔夜发表推文，表示旗下的电影院人流开始显著增加，给该模因股票更多攀高的“火力”，支持AMC股价隔夜起2.40美元或15.13％，闭市报18.26美元。

AMC的首席执行官亚隆表示，旗下的电影院人流开始显著增加，给了该模因股票更多攀高的“火力”。（路透社）

亚隆在推文中说：“今年1月和2月的电影上映速度很慢，但随后出现了蝙蝠侠（The Batman）。现在整个电影闸门已经打开了！3月25日的失落之城（The Lost City）、4月1日的莫比乌斯（Morbius）、4月8日的刺猬索尼克2（Sonic the Hedgehog 2）和救护车（Ambulance）、4月15日神奇怪兽（Fantastic Beasts）和斯图神父（Father Stu）、4月24日的天才（Massive Talent）。夏季大片开始接二连三推出！”

另一只新兴模因股票是Hycroft Mining。该股主要是在早盘11点30分至11点50分（东部时间）之间的短短20分钟内飙升19.2％。该股隔夜闭市报1.31美元，起0.07美元或5.65％。盘后该股继续攀高10.69％，报1.45美元。

在社交媒体上，Hycroft Mining也被AMC的粉丝（粉丝也称为：Apes）大肆宣传。他们明确表示，他们认为这两只股票有着不可分割的联系。AMC是在上周表示同意以2790万美元收购Hycroft Mining的大量股份。

根据MarketWatch的一份报道，Hycroft Mining的卖空量对流通股数量又再增加19％，这让散户投资者对新的空头挤压（Short Squeeze）又开始抱着希望。

另一方面，游戏驿站的猛起也影响到Bed Bath & Beyond的股价走势。Bed Bath & Beyond隔夜一度攀升近5％，最后隔夜闭市报23.52美元，起0.52或2.26％。而且该股在盘后还继续上升1.48美元或6.29％，报25.00美元。

而这个家居用品零售商Bed Bath & Beyond，就是游戏驿站董事长科恩约两周前锁定的最新目标公司。当时科恩就宣布买进了Bed Bath & Beyond的9.8％股份，而且还推动Bed Bath & Beyond探索自我出售或是分拆出售，刺激Bed Bath & Beyond股票逆流而上，并在当天交易时间一度飚高70％。