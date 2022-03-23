亚细安特使访缅会敏昂莱 欲见翁山淑枝遭拒

（早报讯）刚结束缅甸访问的亚细安缅甸特使布拉索昆说，他理解有人批评他与担任缅甸国家行政委员会主席的敏昂莱进行会晤，等于承认缅甸军方的合法性。但他认为，此次访问是朝着推动缅甸和平进程迈出了积极的一步。

路透社报道，柬埔寨是本年度的亚细安轮值主席国，亚细安缅甸特使布拉索昆是柬埔寨副首相兼外交与国际合作部长。

布拉索昆今天（3月23日）飞抵金边国际机场后举行了记者会，他向媒体表示，敏昂莱以翁山淑枝的审讯仍在进行为由，拒绝安排这位缅甸原民选政府领导人与他见面。

布拉索昆说，他敦促缅甸军方在遏制反对派时展现克制，并寻求缅甸军方释放一些被囚禁者，包括澳大利亚经济学家肖恩·特内尔（Sean Turnell）。

布拉索昆还表示，缅甸的问题复杂，不可能在柬埔寨担任亚细安轮值主席国的一年时间里就获得解决。

缅甸军方去年发动政变夺权后，设立了国家行政委员会并由敏昂莱出任主席，自称为缅甸看守政府。

布拉索昆3月21日到缅甸进行访问，缅甸军方不愿公布布拉索昆的行程细节，指这是为了“确保访问顺利进行”。

而声称代表缅甸36个民间团体和非政府组织的总罢工协调组织日前发表声明抗议布拉索昆的到访，指责其支持缅甸军政府，忽视亚细安外长上个月提出的建议。声明说：“很明显的，亚细安缅甸特使访问缅甸并没有尊重缅甸人民的声音和诉求。”