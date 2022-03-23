研究：改善教室通风系统 可降校园冠病感染率

（早报讯）意大利戴维·休姆基金会和意大利马尔凯大区合作开展的一项新研究显示，改善通风系统可有效降低感染冠病的风险，室内每小时换气次数达到6次可使冠病病例数降低80%以上。

新华社报道，周二（3月22日）发布的这项研究显示，研究人员于2021年9月13日至2022年1月31日期间，对马尔凯大区的1万零441间教室进行对比分析，其中316间教室配备了机械通风系统，其他1万零125间教室则没有配备。

研究结果显示，配备机械通风系统的教室中出现冠病病例数明显更少，而且通风越好的环境病例数越少。具体而言，与没有通风系统的教室相比，换气次数达到每小时2.4次的教室内病例数减少40%，每小时换气4次的教室内病例数减少约67%，每小时换气6次的教室内病例数减少近83%。

研究还显示，如果安装最高效的通风系统，意大利学生的冠病感染率可以从每十万人中250人感染降至每十万人中仅50人感染。

据当地媒体，意大利大多数学校缺乏机械通风系统，意大利防疫规定要求学校在天气条件允许的情况下打开窗让教师更通风。

意大利的冠病疫情在2月至3月初短暂缓解后，近日又出现反弹。意卫生部3月22日发布的统计数据显示，当天该国新增冠病确诊病例超过9.6万起。