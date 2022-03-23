塔利班允许女学生复课决定出现逆转

（早报讯）阿富汗塔利班政府批准女高中生复课的决定出现逆转。塔利班周三（3月23日）称，这些学校将继续关闭，直到政府根据回教法制定出重新开放学校的计划。

路透社引述巴赫塔尔通讯社报道，阿富汗教育部周三在一份通知称，在政府根据回教法律和阿富汗文化制定回返校园计划之前，女学生将不得复课。通知写道：“所有女高中生，以及那些有六年级以上的女学生，学校将关闭，直到另行通知。”

据报道，阿富汗教育部上周宣布，全国各地的学校，包括女学生，都将在周三重新开放。周二（3月22日）晚上，教育部发言人更是发布了一段视频，祝贺所有学生可重返课堂。岂料，这项决定在开学的第一天就出现变卦。

阿富汗首都喀布尔周围三所高中的教师和学生说，多名女高中生周三上午兴致勃勃回返校园，岂料还未踏进学府半步就被命令回家。许多女学生因为不知所措，哭着离开。

一名出于安全原因而未透露姓名的学生说：“我们都很失望。当校长通知让我们回家时，我们都变得完全没有希望了。校长当时也在哭。”

塔利班1996年至2001年最后一次统治阿富汗时也禁止女性接受教育和大部分就业。塔利班在2021年重新掌权时曾经承诺，将给予女性更多权利，允许她们学习、工作甚至参与政府工作。但是，这一切至今都尚未兑现。

国际社会已将女孩的教育作为未来承认塔利班政府的一项关键要求。