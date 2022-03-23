研究：特斯拉马斯克料成为全球第一个万亿富豪

（早报讯）叱咤风云的电动汽车特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk），预料将会是全球第一个达到1万亿美元的个人估值的超级富豪。他甚至可能快则在2024年就达到这个巅峰。

Tipalti Approve是在一项最新研究报告里，比较了世界上富豪的年净资产，并预测他们能在多长时间内达到1万亿美元的个人估值。根据该公司对年均增长趋势的分析，马斯克将会是第一个达到这一里程碑的人，而且最快则会在2024年就达到这个目标。

马斯克目前拥有约2000亿美元的净资产，是在全球资产最多的人。到今年1月中旬，这个数字还一度达到2630亿美元。马斯克在特斯拉“工作”赚取的财富，只是他巨额财富的其中一部分而已。而真正将他的净资产推到十二位数范围的则是他的SpaceX计划。

雅虎财经（Yahoo! Finance）引述该报告说：“自2017年以来，马斯克的财富每年平均增长129％，这可能让他在短短两年内进入万亿美元俱乐部。到2024年当马斯克52岁时，他的实现净资产估计会有1.38万亿美元。”

该报告还说：“SpaceX是通过向政府和商业客户收取将各种东西送入太空的费用，包括：卫星、国际空间站的补给品和人员，从而获得了巨额收入。”

其他上榜的富豪大亨还包括：印度阿达尼集团（ADANIENT）董事长兼创始人阿达尼（Gautam Adani）、微软（Microsoft）创始人盖茨（Bill Gates）、北京字节跳动科技（Beijing ByteDance Technology）董事长兼创始人张一鸣，以及亚马逊（Amazon）前首席执行官贝索斯（Jeff Bezos）。

张一鸣是创立了目前非常流行的视频分享应用平台TikTok和今日头条的富豪。该报告预测，到2026年时张一鸣将成为万亿富翁。如果真是如此的话，到时42岁的张一鸣将会是世界上最年轻的万亿富翁。

不过该报告也指出，预测毕竟是预测。因为这些富豪的财富可以在短时间内迅速增加（或减少），因此排名也会出现很快的变化。例如：中国瓶装水公司农夫山泉董事长钟珊珊，在属下两家公司于香港上市之后，净资产便从2020年的20亿美元飙升至2022年的710亿美元。

报告指出：“在2017年，电子商务和全球采购巨头亚马逊的头头贝索斯，是自1999年继微软的盖茨之后，第一个带领属下企业达到1000亿美元的公司的人。几年前，人们还预测贝索斯会成为世界上第一个万亿富翁。但是现在看来，贝索斯要等到2030年才会加入这个万亿俱乐部，而且比马斯克晚了足足六年。”