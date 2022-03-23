马国首相再与希盟领袖会面

（早报讯）马来西亚首相依斯迈沙比里今天傍晚再次与反对派希望联盟（希盟）领袖会面，并同意在斋戒月期间召开国会特别会议，以提呈阻止国州议员跳槽的相关修宪案。

民主行动党秘书长陆兆福今天（3月23日）在面簿贴文表示，他与国家诚信党主席莫哈末沙布和公正党总秘书赛夫丁今天在国会大厦与依斯迈沙比里会面，赛夫丁是代表公正党主席安华出席，因为安华目前由于确诊冠病而居家隔离。

陆兆福说：“这是我成为民行党秘书长后的首场官方任务。我在国会大厦出席希盟主席会议时，首相也参与会议。”他说，这次会议主要讨论与反跳槽法有关的修宪案，这也是政府与希盟之前签署合作备忘录的主要条件。

他说，依斯迈沙比里承诺在斋戒月期间召开国会下议院的特别会议，并提呈上述修宪案。他指出，跨党派技术委员会近期内将解决所有技术问题。“我们承诺希盟将充分合作，以确保这项修宪案能通过，才能阻止所有跳槽行动。”

依斯迈沙比里2021年8月25日与反对派希盟三党领袖在首相署会面后发表联合声明，表明朝野愿意和解并共同抗疫。这是马国首相首次与反对党领导人进行正式会谈及发表联合声明。当时与会者包括国会反对党领袖及人民公正党主席安华、国家诚信党主席莫哈末沙布，以及时任民主行动党秘书长林冠英。