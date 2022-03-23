周三美市盘前略微偏低 重点谈中资电动汽车小鹏

今天重点：

美国华尔街股市今晚（3月23日）显得淡静许多，波动幅度也缩小了。主要股指期货7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌13.30点或0.30％，报4498.30点；以科技股为主的纳斯达克100指数期货则跌74.30点或0.51％，报14580.00点；道琼斯指数期货则退79.90点，报34727.60点。

美国股市隔夜（周二）收高。科技股和其他大型成长股也从近期跌势中反弹。标准与普尔500指数隔夜起50.43点，闭市报4511.61点。重量级的道琼斯指数则上升254.47点，闭市报34807.46点。纳斯达克100指数也奋起1.94％或278.24点，以14654.33点收市。

美国股市隔夜交易转为淡静，交易所的总成交量为121亿4000万股，比过去20天的145亿股平均成交量少许多。

盘前交易重点：

今天美市盘前几乎是模因股票的天下。根据隔夜（周二）呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，亿万富翁科恩（Ryan Cohen）的投资公司购买了10万股游戏驿站（GameStop）的股票。这个消息一传开来，即刻让这该股隔夜猛飚30.72％或28.94美元，闭市报123.14美元。今晚盘前该模因股（Meme stock）继续攀高，起17.43美元或14.15％，截稿时报140.57美元。

电影院连锁公司AMC首席执行官亚隆（Adam Aron）隔夜发表推文，表示旗下的电影院人流开始显著增加，支持该股隔夜猛起2.40美元或15.13％，闭市报18.26美元。该股今晚盘前继续上升1.25美元，截稿时报19.51美元。

除了游戏驿站和AMC以外，另外两只模因股票，Bed Bath & Beyond以及Hycroft Mining今晚盘前也攀高。截稿时，Bed Bath & Beyond起0.79美元，报24.31美元；Hycroft Mining起0.17美元，报1.48美元。

Adobe软件公司虽然隔夜发布业绩数字均比市场之前预测的还要好，但是因为该管理层表示，俄罗斯与乌克兰战争将打击到公司的年收入，导致Adobe股价盘前下跌13.45％，截稿时报453.00美元。

曾经非常火红的中资电动汽车小鹏（Xpeng），开年至今股价已经跌了42.29％。下文我们就谈谈即将发布业绩的小鹏，看看有什么可以期待的。该股今晚盘前下跌0.51美元，截稿时报28.50美元。

盘前活跃股按序：游戏驿站（GameStop）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、西方石油（Occidental Petroleum）和英伟达（NVIDIA）。截稿时，这些活跃股的股价起落参半。

小鹏将在3月28日会公布去年年第四季度业绩（路透社）

小鹏（XPeng）（纽约证券交易所代码：XPeng）

（早报讯）中国电动汽车制造商小鹏（XPeng）已经从3月21日起，上调属下所有电动汽车的售价。小鹏此举是否可以让该公司股票恢复到往日的高股价风采呢？

虽然小鹏在去年11月间发布2021年第三季度业绩令人感到兴奋，对2021年第四季度业绩预估又高过市场共识，支持小鹏股价在去年11月下旬突破了50美元大关。但是之后，小鹏的股价却令人失望，今年迄今已下跌了超过40％；单是过去一个月就跌了超过15％。

小鹏开年就面对到投资者‘投资风格’开始转变的影响。投资者现在已经把投资焦点从高增长股票，转向已经有盈利的公司的股票。投资者希望能够在目前波动不定的市场中寻找稳定，通过股息或股票回购计划保住投资。在未来利率逐步上升之际，投资者这种态度转变是可以理解的。

但是除了这个无法控制的大盘变化，其实投资者更担心的是小鹏自身的具体业务状况，毕竟近期小鹏的电动汽车交货量确实是有些令人失望。该公司今年2月份的交货量已经连续第二个月下降至6225辆。与2021年1月的1万2922辆，或是2021年12月的1万6000辆相比，交货量确实是逊色许多。

另外，市场也担心这些中概股在美国交易所的未来。小鹏是否会受到中美两国给予的压力而从美市除牌，一直都是投资者的隐忧。

电动汽车原材料供应链中断打击产量，以及美国上市公司可能退市等，这一系列因素都影响了小鹏股价的走势。而且这些不利因素很可能还会持续多一段时间。

尽管股价连续下跌，以及市场仍有的一系列的担忧，小鹏在近几个月的抛售后，其目前的股价大致上已经反映出大部分的负面因素了。市场一般共识是，小鹏今年的营业额将能取得100％的增长。此外，小鹏在中国新年期间，提升了肇庆工厂的产能，相信会有助于其改善其交货量，并可以更快的满足积压的订单。

另外，小鹏也还一直扩大进军欧洲市场的力度。除了在去年于挪威推出了旗舰P7轿车之外，小鹏最近也在丹麦、荷兰、挪威和瑞典等市场推出了P5电动轿车。这款P5电动轿车是被市场视为特斯拉Model 3的低价竞争对手。

在考虑到欧盟的电动汽车需求迅速增加之际，小鹏的欧洲扩张计划非常适时。而且欧盟也希望减少对从俄罗斯进口碳氢化合物的依赖，将进一步推高对电动汽车的需求。难怪在Tipranks的四名分析师当中，全部分析师都给予该股“买入”的评级，一年期限平均目标价是46.56美元。

不过，既然小鹏将在3月28日会公布去年年第四季度业绩，谨慎的投资者也许该看看小鹏管理层在发布会上是否会针对美市退市危机发表谈话，以便买个安心。