临床试验：莫德纳疫苗对幼儿有效 但对奥密克戎的有效率不高

（早报讯）美国生物技术公司莫德纳最新临床试验数据显示，6个月大婴儿至6岁儿童接种两剂冠病疫苗是安全的，且产生了强烈免疫反应。但是，该公司也坦言，疫苗对奥密克戎变种毒株的有效率不高。

法新社报道，莫德纳最新临床试验数据显示，六个月大婴儿至两岁儿童在接种莫德纳疫苗后对抗奥密克戎的有效率为43.7%，两岁至六岁儿童37.5%。

该疫苗的有效率低于莫德纳在奥密克戎冠病变异出现之前对成人所进行的测试，但其有效率与接种两剂莫德纳疫苗成人在最近一波奥密克戎疫情的实际效果相似。

莫德纳正在寻求向美国、欧洲监管部门批准其冠病疫苗用于6个月大婴儿至6岁儿童年龄层孩童。莫德纳说，该年龄段孩童注射两剂25微克疫苗产生的抗体水平与18至25岁年轻人注射两剂100微克疫苗产生的抗体水平相似，给予类似水平的保护。

基于这些数据，莫德纳将在未来几周向美国食品和药物管理局、欧洲药品管理局和其他全球监管机构提交授权申请。

首席执行官班塞尔在一份声明中说，这些结果“对六岁以下儿童的父母来说是好消息。我们现在有了关于疫苗性能的临床数据，从6个月大婴儿到成年人。”

莫德纳说，该公司正在评估第三剂量能否提高疫苗的有效水平。

这项试验由美国和加拿大的1万1700名婴儿和孩童志愿者组成。