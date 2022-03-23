马国反对派以两票之差意外挡下国安法令关键条文

（早报讯）马来西亚国会下议院今天（3月23日）表决是否延长“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”（国安法令，SOSMA）最关键的“未审先扣28天”条文时，希盟为首的反对派出乎意料的以86票对84票阻止相关条文延长五年。

这是马国反对党数十年来在国会罕见的挡下政府法案，也是希盟政府2020年2月底遭喜来登事件推翻以来，首次在国会表决时阻止政府通过法案。

内政部长韩沙再努丁今天向国会下议院动议将“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”（国安法令，SOSMA）的第4（5）条文延长五年至2027年7月30日。他说，这项条文授权政府以“未审先扣”的方式对付威胁国家安全者。他警告，国会若不批准延长这条文，势必影响警方的调查素质。反对党则认为这项条文侵犯人权而不应延长，朝野对此在国会激辩约四小时。

前首相纳吉政府2011年撤销内部安全法令后，国会2012年4月17日通过了国安法令。其中第4（5）条文授权警监以上警阶的警务人员扣留一个人24小时，再未审先扣此人不超过28天以协助调查。但国安法令也规定，国会两院每五年就表决是否继续延长这项条文的有效期。国会拒绝延长将导致这项条文将在今年7月31日到期而失效。

马国国会下议院原本有222名议员，目前两席悬空而剩下220名议员。首相依斯迈沙比里去年8月上台前，国家元首确认他获得114名议员支持。国会今天下午投票结果，支持延长者有84人，反对延长者有86人。投票时没有在场或由于迟到而无权投票者多达50人，其中30人来自执政阵营。