美国确认俄罗斯在乌克兰犯下战争罪

美国周三（3月23日）正式确认俄罗斯在乌克兰犯下战争罪。

综合路透社和法新社报道，在美国总统拜登直指俄罗斯总统普京为战犯后，美国国务卿布林肯23日宣布，在审慎检视现有信息与情资后，美国正式确认俄罗斯在乌克兰犯下战争罪。

布林肯在声明中说，自2月24日入侵乌克兰以来，普京的无情暴力攻势在乌克兰造成死伤与破坏。

布林肯说，根据多方可靠报道，俄军在乌克兰发动无差别攻击，蓄意锁定平民，并犯下其他暴行。他们摧毁住宅大楼、校园、医院、关键基础设施、民用车辆、购物中心与救护车，造成数千名无辜百姓伤亡。

他说，许多遭俄军袭击的场所都清楚标示为民用，其中包括马里乌波尔市（Mariupol）妇幼医院，还有当地一家外观清楚以俄文标示“儿童”的剧院。俄军作为不只震撼世界，也如乌克兰总统泽连斯基所指，让“乌国人民泡在血与泪之中”。

美国总统拜登16日曾直指普京是战犯，引发外界热议。布林肯23日呼应说：“依据现有信息，我今天宣布，美国政府评估俄军在乌克兰犯下战争罪。”

布林肯也强调，如同任何涉嫌犯罪行为，最终罪行的判定将由具管辖权法院负责。美国政府会持续追踪相关战争罪行报告，并在适当情况下与盟友、伙伴与国际组织分享，也会致力动用所有工具寻求究责，包括刑事诉讼。

根据联合国人权事务高级专员公署（OHCHR）统计，截至22日，俄乌战事共造成1594名平民受伤、977人死亡，其中包括81名幼童丧命。

OHCHR说，多数平民伤亡是由大范围爆炸性武器造成，包括重型大炮、多管火箭系统、飞弹和空袭轰炸等。由于部分区域信息取得可能延迟，许多报告仍有待佐证，他们相信“实际伤亡数字会高出许多”。