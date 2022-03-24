美国首位女国务卿奥尔布赖特癌逝

美国前国务卿奥尔布赖特（Madeleine Albright）癌逝，享年84岁。

综合法新社和路透社报道，奥尔布赖特的家人周三（3月23日）发推文宣布上述消息。

奥尔布赖特的家人在推特发表声明说：“我们深感痛心地宣布，奥尔布赖特博士今天稍早时逝世，她是美国第64任国务卿，也是首位担任此职务的女性。她死于癌症。”

奥尔布赖特是美国首位女国务卿，是她世代中最具影响力的女政治家之一。

奥尔布赖特1937年5月出生于捷克斯洛伐克，童年时适逢第二次世界大战，她与家人为躲避纳粹魔掌而离开祖国，之后举家移民美国，在哥伦比亚大学取得博士学位。

在美国前总统克林顿主政期间，奥尔布赖特成为美国首位女国务卿，是时任政府中职务最高的女官员。

在1997年出任国务卿之前，奥尔布赖特1993年受委为美国驻联合国大使。联合国安理会23日全体成员为奥尔布赖特的逝世默哀一分钟。

奥尔布赖特被誉为民主的拥护者，1999年曾推动克林顿政府干预科索沃，在终止科索沃种族清洗一事扮演要角。

克林顿和夫人希拉莉在声明说：“我们为奥尔布赖特的离世深感难过。她是最优秀的国务卿之一，也是杰出的美国驻联合国大使。”

美国总统拜登说：“奥尔布赖特是一股力量，她的双手改变了历史的浪潮。”