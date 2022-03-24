韩国前总统朴槿惠出院

韩国前总统朴槿惠（71岁）结束四个月治疗，今天（3月24日）上午出院。

据韩联社报道，朴槿惠周四上午8时32分从三星首尔医院出院，并在医院门口向民众致以简单问候。

朴槿惠说：“我时隔五年再向国民致意，托大家的福，我已经恢复了很多。”朴槿惠还感谢医务人员及相关人士在过去四个月对她的精心治疗和照顾。

朴槿惠将前往国立首尔显忠院并参拜其父、前总统朴正熙墓地，之后返回位于大邱市达城郡的私邸。据悉，在抵达私邸后，她可能再次向民众致意。

韩国政府2021年12月24日宣布，朴槿惠将于同年12月31日获得特赦。韩国政府说，从国民团结和朴槿惠本人健康状况等因素考虑，做出特赦决定。朴槿惠因患病从11月22日起入院治疗。

朴槿惠2013年至2017年担任韩国总统。2017年3月10日，韩国宪法法院通过了针对时任总统朴槿惠的弹劾案，朴槿惠被弹劾罢免，失去司法豁免权。2021年1月朴槿惠因亲信干政案和收受国家情报院特别经费案，被判监20年、罚金180亿韩元（下同，约2003万新元）、追缴赃款35亿韩元并被羁押于首尔看守所。

朴槿惠2018年11月底还因涉嫌干预新世界党（国民力量前身）党内公推而获刑两年。

朴槿惠自2017年3月31日起在看守所被关押了四年九个月，剩余17年三个月刑期被赦免。35亿韩元追缴赃款已缴纳，150亿韩元的罚金被豁免。