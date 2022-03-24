尹锡悦将同习近平通话

韩国候任总统发言人金恩慧今天（3月24日）通报，候任总统尹锡悦本周将同中国国家主席习近平通电话。

据韩联社报道，金恩慧在例行记者会上说，按照惯例，中国通常在一国领导人正式开启任期后安排领导人之间的通话，习近平就任中国国家主席后从未与候任总统通过电话。

金恩慧说，朝鲜今年以来进行10多次武力示威，还暗示将撕毁暂停核试验和洲际弹道导弹试射的承诺，加剧韩半岛紧张局势。在此情况下，韩中有必要就亚太及朝鲜半岛问题紧密沟通，并探讨双边关系未来发展方向。鉴于此，韩中双方推进此次通话事宜。

有分析指出，习近平此次破例安排与尹锡悦通话可能出于朝鲜半岛巨变局势及韩中关系考虑。同时不排除韩国因中国防疫措施不宜派遣特使等特殊情况，提早安排领导人通话的可能性。

尹锡悦在本月9日当选后已先后与美国总统拜登（10日）、日本首相岸田文雄（11日）、英国首相约翰逊（14日）、澳大利亚总理莫里森（16日）、印度总理莫迪（17日）和越南国家主席阮春福（23日）通电话。

另据新华社报道，中国国家主席习近平3月10日致电尹锡悦，祝贺他当选韩国总统。

习近平指出，中韩互为近邻和重要合作伙伴。建交以来，中韩关系快速发展，给两国人民带来实实在在的利益，为促进地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出积极贡献。

他说，今年是中韩建交30周年，对两国关系具有重要意义。中国愿同韩国秉持建交初心，深化友好合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远，造福两国和两国人民。