美国矛头指向微博 警告须呈审计报告

（早报讯）在美国纳斯达克股市上市的社交网站巨头微博（Weibo），隔夜被美国监管机构个别挑出并给予警告，如果再不交出业绩报告的详细审计文件的话，它将会面对被摘牌的命运。

这也是美国方面在短短的两周内，第二次“指名道姓”做出如此直接的警告。这次的警告也在隔夜引发微博股的一连串抛售。在消息一发出后，该股隔夜一度在中午左右下跌了将近7％。该股隔夜最低点是24.50美元。

之后该股在午盘逐步收缩跌幅，最终以27.00美元收市，跌0.16美元或0.59％。微博在盘后也继续退低0.23美元或0.85％，报26.77美元。

美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）是首次在约两周前，对快餐巨头百胜中国（Yum China）、生物科技集团百济神州（BeiGene）、再鼎医药（Zai Lab）、和记医药（HutchMed），以及科技公司ACM Research这五只中概股首次做出直接的警告。当时也引发了一连串中概股抛售的下跌压力。

不过，中国在3月16日出面表示支持在美国挂牌的中概股，消息一出，让美市的中概股如同久旱逢甘霖，个个在隔夜纷纷Ｕ转飙升，努力收回这阵子的失地。因此，也许因为有“前车之鉴”，投资者隔夜对微博股票的反应可能没有这么惊慌。

美国方面是在2020年12月通过一项法律，规定在美国上市的外国公司，必须让美国会计监督委员会（Public Company Accounting Oversight Board）等监管机构，审查财务审计报告。

《控股外国公司责任法》（The Holding Foreign Companies Accountable Act）当时给予这些外国公司以及他们的审计师，三年的时间来符合这项法律。美国证券交易委员会发出的最新通知，也就是这六家公司的合规三年期限开始倒数时间了。