巫统指希盟违反合作协议 希盟：巫统议员缺席投票“不寻常”

（早报讯）马来西亚反对党昨天（3月23日）以两票意外挡下国安法令关键条文后，巫统今天指希盟违反与政府签署的合作备忘录，并主张政府不必继续遵守协议而可以尽快举行大选。希盟则指巫统等30名国会议员同时缺席国会“并不寻常”，因为只要其中三人及时到场投票即可翻转局面。

国会下议院昨天下午表决是否延长“2012年国家安全罪行（特别措施）法令”（国安法令，SOSMA）最关键的“未审先扣28天”条文时，朝野激辩约四小时并开始投票时，220名国会议员中的50人缺席了。

缺席者包括巫统等30名来自执政阵营的议员，例如卫生部长凯利、通讯及多媒体部长安努亚慕沙、前首相纳吉、巫统主席阿末扎希和总秘书阿末马斯兰等人。这让希盟为首的反对派出乎意料的以86票对84票阻止相关条文延长五年。

根据条例，政府随时可以再次提呈相同的动议，并进行辩论和表决。但巫统主席阿末扎希昨天指希盟的做法让他“震惊”。他指希盟违反合作备忘录，因此政府可以不必再遵守协议。

阿末扎希的说法随即遭到人民公正党班底谷区国会议员法米“打脸”。法米说，阿末扎希、纳吉与阿末马斯兰等人前天都缺席投票。法米也问阿末扎希：“你认识这些人吗？”

从昨天投票结果来看，阿末扎希等人当时如果投票支持政府，执政阵营的票数将反超希盟。